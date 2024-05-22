Нічна повітряна атака 22 травня: три міста знеструмлено – все, що відомо

Ворогом буда здійснена чергова нічна повітряна атака 22 травня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Усі дрони вдалося збити, але без наслідків, на жаль, не обійшлося.

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Інформація від Повітряних сил.

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф та території тимчасово окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 «шахеди».

Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.

Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Нічна повітряна атака 22 травня – ситуація в регіонах

Сумщина

Російські ударні дрони атакували енергетичні об’єкти Сумщини. Три міста залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Ворог завдав удару, застосувавши БпЛА типу «Шахед», по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються, ‒ йдеться в повідомленні

В ОВА зазначили, що ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Як повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко, у зв’язку із ворожою атакою місто Суми також не отримує електричну енергію.

Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру, ‒ написав він

За інформацією Сумської міської ради, з 05:20 почали відновлення електропостачання по місту. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам.

У міськраді додали, що на маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.

У Сумській області вночі знищили 7 ворожих ударних дронів типу Shahed, – повідомили у Сумській ОВА у середу

ОНОВЛЕНО.

Згідно з інформацією обленерго, без світла внаслідок обстрілів залишилася ВСЯ область.

В АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” інформують, що сьогодні вночі росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини в Шосткинському та Конотопському районах.

У результаті чого без електроенергії опинилася вся область – це понад 518 тисяч точок обліку електроенергії споживачів (більше 1200 населених пунктів).

Усю ніч енергетики працювали над заживленням абонентів, долаючи наслідки ворожих ударів.

Станом на 8.30 ранку енергетикам АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” вдалося відновити розподіл електроенергії на Сумщині, окрім прикордонних населених пунктів. Без розподілу електроенергії внаслідок збройної агресії рф залишаються 7242 точки обліку споживачів (88 населених пунктів, 19 із них частково).

Це ті прикордонні громади, які щодня потерпають від ворожих обстрілів. Найбільше постраждали від військової агресії росіян енергетичні об’єкти в Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській, Сумській і Краснопільській громадах.

Просимо всіх, у кого терористи з рф забрали світло та комфорт, із розумінням поставитися до роботи енергетиків. Наші фахівці роблять усе, щоб повернути світло в кожну оселю. Однак не деякі ділянки виїзди є небезпечними для життя й не здійснюються без погодження з військовими та органами місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО”

Миколаївщина

У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Дніпропетровщина

Вночі підрозділи ПвК “Схід” знищили над Дніпропетровською областю 3 шахеди.

Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах.

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