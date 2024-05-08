Масована повітряна атака 8 травня: новий удар по енергетиці, є постраждалі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 8 травня. Як і очікувалося, росіяни знову завдали удару по енергетиці України. Запускали «Шахеди» і ракети різних типів. На жаль, є поранені і руйнування. Серед постраждалих дитина.

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Зеленський прокоментував атаку

Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, – написав президент України

Він зазначив, що понад 50 ракет і більш як 20 «шахедів» по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору.

Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму, – заявив Зеленський

Інформація від Повітряних сил: скільки збили ракет і дронів

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – рф.);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф., акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракети «Іскандер-К» (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Удар по енергетиці

РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко

Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

В “Укренерго” додали, що пошкоджено обладнання на одному з об’єктів компанії у центральному регіоні.

У ДТЕК, в свою чергу, повідомили, що ворог обстріляв три ТЕС компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, – йдеться в офіційній заяві ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетика загинуло.

Масована повітряна атака 8 травня: ситуація в регіонах

Київщина

Ворог завдав по столиці ракетного удару – застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. Про це повідомили в КМВА.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені!

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

У Броварах внаслідок ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури, пошкодження отримали дві особи – жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н.

В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Дніпропетровщина

Як повідомляють у Дніпро ОВА, вночі ворог атакував область і ударними дронами типу “Shahed-131/136”, і різними видами ракет. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно. Оборонці неба збили над областю 8 ракет та 5 шахедів.

У Міненерго повідомили, що вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі. Споживачів та підстанцію було заживлено.

Львівщина

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомили в ОВА.

Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Станом на цю годину у області обійшлося без жертв і потерпілих.

Івано-Франківщина

Вранці 8 травня 2024 року збройні сили рф завдали ракетного удару по Івано-Франківщині. Ціллю ворога був об’єкт критичної інфраструктури, на якому виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Кіровоградщина

На Кіровоградщині в Олександрійському районі через атаку було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, – повідомили в ОВА

Травмовано дитину 8-ми років.

Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Запоріжжя

Вранці 8 травня російські війська вдарили по Запоріжжю. Вони влучили по енергетичному обʼєкту. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Всі підрозділи Запорізької міської ради на місцях і працюють над ліквідацією наслідків атаки!, – зазначила вона.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що росіяни поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування.

Згодом стало відомо, що у Запоріжжі внаслідок атаки постраждали 15 житлових будинків.

Загалом пошкоджені об’єкти в чотирьох районах міста. Крім будинків, це 6 нежитлових споруд, 3 заклади освіти, 1 лікарня, а також гаражі, автомобілі, транспортне підприємство і парк.

Полтавщина

Російський дрон влучив у об’єкт енергетичної інфраструктури Полтавського району. На місці удару російського БпЛА виникла пожежа.

Про наслідки атаки повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 8 травня.

Уранці стало відомо про влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі попри роботу протиповітряної оборони.

У результаті удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Вінниччина

8 травня ворог крилатими ракетами атакував Вінниччину. Під час повітряної тривоги сталося влучання.

Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

В повітрі області знаходяться ворожі крилаті ракети. Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури. Знаходьтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги! На жаль є влучання. Працюють Сили оборони і всі служби. Деталі згодом, – зазначив Борзов.

Командування Повітряних сил ЗСУ під час повітряної тривоги кілька разів інформувало про ракети в напрямку Ладижина, Гайсина та Немирова.

ДСНС ліквідовують наслідки атаки

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки, – розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Він заявив, що ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

Задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

Польща підіймала в небо авіацію

Сьогодні Польща знову піднімала в небо свою авіацію через російську ракетну атаку по Україні.

Мешканців південно-східної частини попереджали про специфічний шум. Його чули і жителі західної частини України.

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