Окупантами була здійснена масована ракетна атака по Україні 27 квітня. Цілями знову стали енергооб’єкти країни у трьох областях

Армія РФ поцілила по енергетиці у трьох областях. Виникли пожежі, пошкоджене обладнання ТЕС. Є поранені.

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Основною ціллю стала енергетика

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, вночі 27 квітня окупанти наносили ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Масована ракетна атака по Україні 27 квітня – основною ціллю стала енергетика: що відомо

Були атаковані енергооб’єкти у:

Дніпропетровській області,

Івано-Франківській області,

Львівській області.

Міністр розповів, що є пошкодження обладнання. Також Галущенко повідомив, що на одному з об’єктів поранено начальника зміни. Він отримав контузію

Галущенко додав, що наслідки масованої ворожої атаки уточнюються. Також триває робота над їх ліквідацією.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що регіон пережив чергову масовану атаку, і в області через ворожий обстріл пошкоджені енергетичні об’єкти – сталося кілька займань.

Він уточнив, що йдеться про об’єкти в Дніпровському та Криворізькому районах.

Крім того, був поранений 39-річний чоловік – його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також виникли перебої з водопостачанням в Криворізькому районі.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, силами та засобами ППО у регіоні було знищено 13 ворожих ракет у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському районах.

Також Сергій Лисак повідомив, що 27 квітня вночі армія РФ обстріляла Нікопольщину: тричі вдарили з артилерії та чотири рази — дронами. У Нікополі поранена 82-річна жінка, вона оговтуватиметься вдома. У місті пошкоджені сім п’ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси.

Атаки ТЕС

У ДТЕК повідомили, що 27 квітня вночі окупанти атакували чотири теплоелектростанції компанії. Внаслідок ударів було серйозно пошкоджено обладнання.

Як розповіли в компанії, попередньо відомо про постраждалих.

“Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки”, – повідомили в ДТЕК.

ТВ компанії зазначили, що з початку війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

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