Масована повітряна атака сьогодні тривала 7 годин: під ударом енергетика – все, що відомо

Масована повітряна атака сьогодні тривала 7 годин. Ворог запускав по Україні «Шахеди» і ракети різних типів. Під ударом знову були переважно енергетичні об’єкти.

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Генштабу ЗСУ

Російські окупаційні війська під час атаки на Україну 11 квітня застосували 40 дронів-камікадзе типу Shahed, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БПЛА типу Shahed-136/131. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 БПЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється, – ідеться у повідомленні

Інформація від речника Одеської ОВА Сергія Братчука

Ракетно-дронова атака сьогодні тривала 7 годин.

Ворогом було застосовано:

крилаті ракети Х-101/555 запущені 9х бортами Ту-95 з району Саратовської області рф;

аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 “Кинджал”;

балістичні ракети ОТРК “Іскандер-М”/”KN-23”;

керовані зенітні ракети ЗРК “С-300″/”С-400”;

ударні БпЛА типу “Шахід”;

керовані авіаційні ракети Х-59/35 з бортів Су-34.

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~2030 км перш ніж досягли Стрия Львівської області.

Ракети Х-47м2 “Кинджал” запускались бортами МіГ-31К з території Тульської/Рязанської областей рф.

Балістичні ракети різних типів запускалось з Бєлгородської області рф.

Під ракетно-дроновою атакою перебували Стрий, Харків, окремі н.п. Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей.

Удари завдавались здебільшого по енергетичному комплексу України.

Коментарі міністра енергетики і ДТЕК

Російські окупанти під час ранкового масованого повітряного удару по Україні в четвер атакували, зокрема, об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях, – написав він у Фейсбуці

За його словами, наразі енергетики працюють над усуненням наслідків.

У ДТЕК повідомили, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції компанії: серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих, зазначили в ДТЕК.

Масована повітряна атака сьогодні: ситуація в регіонах

Харківщина

У ніч з 10 на 11 квітня російські окупанти завдали щонайменше десять ударів по Харкову. Інформації про постраждалих чи загиблих поки немає. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області, — написав Синєгубов

Він уточнив, що дані оновлюються, але наразі інформація про постраждалих не надходила.

Синєгубов також повідомив, що через ворожу атаку у Харкові фіксують перебої з електропостачанням.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що через обстріли метро у Харкові не працюватиме.

Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього, — написав Терехов

Київщина

Сьогодні вночі Київська область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами. Агресор уразив об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслана Кравченка.

Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті, – написав він

За даними Кравченка, станом на ранок на Київщині триває гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, який постраждав під час ворожої атаки вранці 11 квітня. Усі оперативні служби на місці.

Львівщина

Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.

Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.

Жертв та постраждалих нема.

Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Ось як прокоментував удар по Львівщині популярний моніторинговий телеграм-канал «Николаевский Ванек»

Як ви розумієте, метою були знову виключно об’єкти критичної інфраструктури. Знову енергетика.

Стрий витримує вже третій або четвертий масований обстріл у свій бік. Сьогодні туди направили і крилаті ракети, і мопеди, і Кинджали. Мабуть, найбільша кількість

Там теж ціляться в енергетичний об’єкт.

Якщо стільки ресурсів туди відправляють майже кожен обстріл, то це вам про щось має говорити. Додумаєте самі

Ось так на Львівщині сьогодні вночі працювала ППО.

Запоріжжя

Під час ранкової масованої ракетної атаки на Запоріжжя пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Під час масованої ракетної атаки о 5 ранку, ворог спрямував по нашій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Деталі ще з’ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила, — повідомив Іван Федоров

Дніпропетровщина

Цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровською областю 3 БпЛА.

Два на Криворіжжі та один – у Павлоградському районі.

Також, за даними Повітряних сил, по Дніпропетровщині була запущена одна ракета.

Одещина

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними дронами. Наші сили ППО знищили 7 безпілотників. Уламки збитих “шахедів” спричинили займання на території енергетичного об’єкту. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Миколаївщина

У Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території – без постраждалих.

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