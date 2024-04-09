Повітряна атака в ніч на 9 квітня: є жертва, серед поранених діти – все, що відомо

Ворогом була здійснена нічна повітряна атака в ніч на 9 квітня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість цілей вдалося збити, однак, на жаль, є жертва, поранені і руйнування.

НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал доповнюється

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що уночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Повітряна атака в ніч на 9 квітня: ситуація в регіонах

Полтавщина

Увечері, 8 квітня, Російська Федерація завдала ракетного удару по цивільному будинку у Полтавській області, а сьогодні вночі ворог атакував регіон ударними дронами.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його даними, в результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Тяжкий вечір для Полтавщини. На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п’ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку, – написав Пронін

Згодом стало відомо, що внаслідок удару постраждало 12 людей, серед них є діти.

У ДСНС повідомляють, що майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині, де ворог вдарив по багатоквартирному будинку.

Окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей.

Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини.

Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

Як повідомляє “Суспільне.Полтава“, внаслідок влучання неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток. Видання також оприлюднило фото та відео з місця події.

Вночі у межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали мобільні вогневі групи. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його словами, обійшлося без травмованих.

Одещина

Сьогодні вночі, 9 квітня, російські військові атакували Одещину ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136».

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

На Одещині Сили протиповітряної оборони збили один баражуючий снаряд.

Внаслідок падіння уламків збитого дрону в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя, обірвало лінію електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Дніпропетровщина

За даними ДніпроОВА, вночі сили ППО знищили над областю 5 ворожих безпілотників.

По два у Дніпровському та Кам’янському районах. І ще один – у Криворізькому.

Львівщина

У ніч на вівторок, 9 квітня, Львівська область пережила наліт «шахедів», працювала протиповітряна оборона. Дрони рухалися з Тернопільської області в напрямку Стрия та Перемишлян. Тривога тривала до 05.36.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він писав, що «шахеди» рухаються курсом на Стрий та попросив мешканців області бути якомога далі від вікон.

О 03:46 Козицький написав, що ще одна група ворожих дронів рухається з Тернопільщини курсом на Львівщину.

Наразі ворожі безпілотники рухаються у напрямку Перемишлян. Можуть змінювати курс. Не виходьте з укриттів до відбою, – наголосив він менш ніж за годину

Згодом він знову повідомив про безпілотники, які летіли в напрямку Стрия.

О 05:36 військові скасували повітряну тривогу.

Вранці Козицький повідомив, що цієї ночі ворожі «шахеди» намагалися атакувати Львівщину.

Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.

На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Усі системи життєзабезпечення нашої області працюють у штатному режимі.

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