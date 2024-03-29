Масштабна повітряна атака 29 березня: знову удар по енергетиці – все, що відомо

Ворогом була здійснена друга за тиждень масштабна повітряна атака 29 березня. Під ударом знову була енергетика України. На жаль, є влучання, руйнування і постраждалі люди.

НСН розповість все, що відомо про атаку та її наслідки на цей момент. Матеріал доповнюється.

Знищено 84 цілі з 99 – Повітряні сили

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА:

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -рф.);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область -рф);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс -рф.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Вдарили по тепловим і гідроелектростанціям – Укренерго

Вночі проти 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши безпілотники та ракети по об’єктах енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах, – йдеться у повідомленні

На Дніпропетровщині застосовують графіки аварійних відключень світла через нічну атаку. На Харківщині, тим часом, діють погодинні відключення світла.

Атакували три теплоелектростанції ДТЕК

Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК.

Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

З початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

Перед атакою росіяни провели масштабну аеророзвідку: Сили оборони півдня

Військові рф провели масштабну аеророзвідку перед тим, як завдати масованого ракетного удару по Україні сьогодні вночі.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Загалом ніч характеризувалася тим, що перед ударом ворог проводив дуже потужну аеророзвідку, знов застосовував максимум безпілотників. Ми нарахували 140 в нашій зоні відповідальності, — сказала Наталія Гуменюк

Вона наголосила на потребах засобів РЕБ для українських військових, «тому, що необізнаний ворог не може проводити масовані атаки».

Речниця також розповіла, що підрозділи Сил оборони півдня України у своїй зоні відповідальності відпрацювали по відбиттю дронів типу Shahed, які ворог спрямував переважно на Миколаївщину та Криворіжжя.

Це знову була атака на енергетику, очевидно, що ворог знову намагався уразити якомога більше таких об’єктів. На Криворіжжі не вдалося уникнути влучання, є поранений працівник, — сказала Гуменюк

Під ударом були 10 регіонів – МВС

Понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС були залучені до ліквідації наслідків нічних та ранкових ударів рф.

Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об’єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина. Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені.

У ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють наші психологи ДСНС та Національної поліції.

Кожен, хто потребує допомоги, може звернутись до Пунктів Незламності на базі підрозділів ДСНС та Національної поліції.

Масштабна нічна повітряна атака 29 березня: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Цієї ночі ППО збила над Дніпропетровською областю 24 повітряних цілі.

Їх збили над Дніпровським, Павлоградським, Криворізьким, Камʼянським та Новомосковським районами наші сили ППО.

Загалом за ніч було знищено 12 шахедів та 12 ракет над Дніпропетровщиною.

На жаль, були і влучання.

Пошкоджені кілька енергетичних об’єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома.

У Кам’янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п’ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – “важкий”.

Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.ф

Вінницька область

Цієї ночі ворог знову атакував Вінниччину дронами

У с. Северинівка Жмеринської територіальної громади безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував. Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. Пожежі вдалося запобігти.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. З власником домоволодіння та його сином на місці працював психолог ДСНС.

Без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків.

Львівська область

Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу «кинджал».

Усі 11 безпілотників воїни ПвК «Захід» знищили. Ракети, на жаль, збити не вдалося.

Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області.

На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Черкаська область

Однією з цілей масованої ракетної атаки по Україні у ніч на 29 березня стала Черкащина. В області зафіксовані влучання по енергетиці, розповів голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

Маємо ракетні влучання по об’єкту енергоінфраструктури, – зазначив він, не уточнюючи, що і де саме постраждало

Частину зі скерованих цієї ночі засобів повітряного нападу українські оборонці неба змогли збити. Попередньо, йдеться про шість ударних безпілотників типу Shahed та одну ракету.

Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві. Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині, – розповів Табурець

Минулось без поранених або загиблих.

Київська область

У ніч на 29 березня армія РФ атакувала Київську область ракетами і дронами. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Повітряну тривогу в регіоні оголошували тричі, і вона тривала майже всю ніч.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Жертв і постраждалих немає.

В одній із територіальних громад унаслідок падіння уламків пошкоджено 2 приватні будинки. У них посічені стіни, вилетіли вікна, пошкоджено дах. Уся необхідна допомога надається. В іншій громаді уламки пошкодили паркан і дорогу.

Миколаївська область

У ніч проти 29 березня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено п’ять БПЛА типу «Shahed-131/136».

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Івано-Франківська область

Не оминула атака і Прикарпаття. Ціллю ворога став об’єкт критичної сфери.

На щастя, обійшлося без жертв.

На світанку захисники неба знешкодили повітряні цілі на Івано-Франківщині.

Чернівецька область

Над Чернівецькою областю під час повітряної тривоги збили російські ракети. За попередньою інформацією, ніхто не травмувався.

Про це повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

За його словами, на місця падіння уламків виїхали служби.

Кіровоградська область

У ніч на 29 березня Сили Оборони збили над Кіровоградщиною 4 ворожих безпілотники.

На території Кіровоградської області повітряна тривога була оголошена 21:52 вечора і тривала до 06:21 ранку.

В цей час Повітряні Сили ЗСУ попередили про кілька груп ударних ворожих безпілотників, які рухаються в напрямку області.

Зранку голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, цієї ночі оборонці неба знищили 4 ворожі шахедів. Обійшлося без постраждалих.

Хмельницька область

У небі над Хмельницькою областю під час атаки армії рф Сили оборони знищили три ворожі цілі. Обійшлось без постраждалих та пошкоджень обʼєктів інфраструктури. Про це повідомляє Хмельницька ОВА

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