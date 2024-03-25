Повітряна атака в ніч на 25 березня: знову удари по енергетиці, багато постраждалих – все, що відомо

Росією була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 25 березня. Удари почалися увечері в неділю. Окупанти знову цілили по енергетичних об’єктах.

НСН розповість все, що відомо на даний момент. про атаку і її наслідки. Матеріал доповнюється.

У ніч на 25 березня під атакою був південь України.

Прес-секретарка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону подробиці атаки рф.

Перед ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету. Так росіяни намагалися знешкодити спроможність ППО.

Півтори години тривала бойова робота. На наступних заходах дронів з Чорного моря ворог концентрувався на об’єктах енергетики. По 4 дрони знищено в Одеській та Миколаївській областях, – сказала Гуменюк

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу «Shahed», якими противник атакував із мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Шахеди” знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

Повітряна атака в ніч на 25 березня: ситуація в регіонах

Миколаївська область

В Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали. Також уламками дрона пошкоджено житлову будівлю. Тут, на жаль, є поранені.

Уламками збитого дрона в житловому кварталі Миколаєва пошкоджено двоповерхову будівлю, 11 постраждалих, їм надана медична допомога. 3 людини, за попередніми даними, в госпіталізації, – повідомила Гуменюк

За словами прес-секретаря, ворог, вишукуючи об’єкти для ураження, спрямовував дрони серед житлових будинків, тому наслідки бойової роботи можуть завдавати таких пошкоджень.

У ДСНС прокоментували атаку на Миколаївщину.

Тут повідомили, що вогнеборці загасили дві пожежі, які виникли внаслідок бойових дій.

У ніч на 25 березня, внаслідок ворожої атаки по Миколаївщині, через влучення та падіння уламків збитого БпЛА виникло дві пожежі.

У Миколаївському районі області ворог поцілив по одному з об’єктів, що спричинило займання на його території. Пожежу оперативно ліквідовано, постраждалих і травмованих немає.

Внаслідок падіння уламків збитого БпЛа на територію приватного сектору у м. Миколаєві, сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч. Виникла пожежа будинку та двох легкових авто, яку було оперативно ліквідовано.

За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовано, іншим – надано першу допомогу на місці.

Одеська область

Російські війська вчора ввечері, 24 березня, вдарили дронами-камікадзе по Одесі та області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В частині Одеси немає електропостачання, – заявив голова Одеської ОВА

За його словами, усі екстрені служби працюють на місцях ударів.

У Силах оборони півдня України поінформували, що об’єкт енергетичної системи був ушкоджений падінням уламками збитого ворожого “шахеда”. На місці падіння виникла пожежа, вогнеборці її оперативно ліквідували. Минулось без постраждалих, тривають ремонтні роботи.

Внаслідок нічного обстрілу Одеси у місті сьогодні не працюватиме громадський електротранспорт, а дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи.

Про це повідомляє мерія міста.

Міський електротранспорт сьогодні не працює. Дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи, – йдеться у повідомленні

У мерії просять врахувати, що приготування їжі у дитсадках неможливе, тому просять нагодувати дітей вдома. Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.

У зв’язку із тимчасовою зупинкою роботи електротранспорту з автобусними перевізниками опрацьовано питання випуску на лінію більшої кількості рухомого складу, а також збільшення використання на магістральних маршрутах автобусів середнього та великого класів.

У ДТЕК повідомили про введення в дію в обласному центрі та Одеському районі екстрених відключень світла. Окрім міського громадського транспорту обмежена подача електроенергії і до промисловості.

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