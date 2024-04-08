Нічна повітряна атака 8 квітня: є загроза забруднення повітря на Житомирщині – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 8 квітня. Окупанти запускали по Україні «Шахеди» і ракету. Більшість цілей вдалося збити, але, на жаль, є влучання і руйнування. Також в одній із областей є загроза забруднення повітря.

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – рф.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях

Інформація від Сил оброни півдня

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 – на Миколаївщині, 1 – на Кіровоградщині.

Нічна повітряна атака 8 квітня: ситуація в регіонах

Житомирська область

Вночі 8 квітня окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Житомирській області – у Звягелі. Зараз є пряма загроза забруднення повітря.

Про це повідомили у Звягельській міській раді. Наголосили, що рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.

Сьогодні вночі Росія нанесла удар по обʼєкту інфраструктури громади. Жертв серед мирного населення немає. Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема, комісією ТЕБНС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи. Спостерігайте за ситуацією та за інформаційними повідомлення на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради, – йдеться у повідомленні міськради

Одеська область

Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками – повідомляють у ОВА.

Наші сили ППО знищили 4 дрони. На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об’єкт. Уламками збитого «шахеду»також пошкоджено АЗС.

Люди не постраждали.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Миколаївська область

Над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що уночі, 8 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламками збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок атаки у Вознесенському районі знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

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