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Нічна повітряна атака 7 квітня: є поранені і руйнування – все, що відомо

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Нічна повітряна атака 7 квітня: є поранені і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 7 квітня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість цілей вдалося збити, втім є поранені і руйнування. Виникли пожежі.

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Нічна повітряна атака 7 квітня

Нічна повітряна атака 7 квітня: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Вночі наші оборонці неба знищили «зграю» з 11 ворожих шахедів. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському.

В останньому через падіння уламків пошкодило декілька будівель та автівки.

Ввечері було гучно в одному з населених пунктів Петриківської громади. Там уламки російської ракети понівечили два садові будинки, пару машин і лінію електропередач.

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Харківська область

О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок. Міський голова Терехов повідомляв про пожежу.

Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, – написав він о 01:17

Згодом стало відомо, що постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.

Також о 01:40 окупанти вдарили «Шахедами» по Лозівському  та Харківському районах. Без постраждалих.

Одеська область

Ворог випустив «Іскандер-М» по припортовій інфраструктурі Одеси, — повідомили в ОК «Південь».

Внаслідок вечірнього удару виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств – в неї акубаротравма.

Одеса цієї ночі – відео

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