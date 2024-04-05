Нічна повітряна атака 5 квітня: збили всі «Шахеди» – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 5 квітня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди».

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що вночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область – рф.), а також 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Нічна повітряна атака 5 квітня: ситуація в регіонах

Донецька область

Ворог поранив у Покровську п’ятьох цивільних, у тому числі 14-річного хлопця, здійснивши ракетний обстріл.

5 квітня 2024 року, близько 03:00, війська рф обстріляли м. Покровськ. Поцілили по приватному сектору. В результаті їх влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини, які під час обстрілу знаходились в одному з помешкань – 70-річний дідусь із 65-річною бабусею, а також їхня донька 46 років із 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років.

З мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Одеська область

В ніч проти 5 квітня російська армія атакувала Одеську область безпілотниками “Shahed-131/136”. Окупанти спрямували свій удар на енергетичну інфраструктуру регіону.

Про це в телемарафоні повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, вночі росіяни атакували південні та південно-східні області двома хвилями. Саме під час другої ворог стрімко атакував Одещину.

Друга хвиля була більш стрімкою, спрямована через акваторію Чорного моря в напрямку Одещини. Тут ворог підбирався до енергетиків, намагався пошкодити об’єкти енергетичної інфраструктури. Втім, повітряна оборона спрацювала вправно. Чотири дрони були знищені,- розповіла Гуменюк

Запорізька область

Жителі Запоріжжя та області вночі чули ворожі безпілотники та бойову роботу сил ППО. В ЗОВА повідомили, що цієї ночі українські захисники збили над Запорізькою області 7 ворожих БПЛА.

Повідомлялось, що йде бойова робота українських захисників по ворожих цілях в небі.

Цієї ночі наші захисники неба збили над Запорізькою областю 7 ворожих безпілотників. Попередньо, це були «Shahed 131/136». Дякую за круту роботу!, – написав голова ЗОВА Іван Федоров

Дніпропетровська область

Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники.

Їх оборонці неба знищили. Збили 2 “шахеди” – над Павлоградським та Нікопольським районами.

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