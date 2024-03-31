Нічна повітряна атака 31 березня: ворог знову бив по енергетиці – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 31 березня. Росіяни запускали шахеди і ракети. Вибухи лунали, зокрема, на півдні і заході країни. Більшість ворожих цілей було збито, але є влучання і руйнування. І, на жаль, вже відомо про жертву.

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – рф.),11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Крим), балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Інформація від Сил оборони півдня

Ворог знову вдався до комбінованої тактики, випробовуючи системи ППО спочатку дроновою атакою, а потім ракетною. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Так, ще увечері 30 березня окупанти почали запускати дрони з різних напрямків. Зокрема, пуск кількох груп ударних БпЛА противник здійснив з акваторії Чорного моря. Вже під ранок росіяни вдарили ракетами з Ту-95 по західних регіонах країни.

Сам факт, що ворог комбінує використання дронів, балістики та керованих ракет говорить про намагання виснажити ППО та здобути будь-які перемоги у такий комбінований спосіб, – наголосила речниця

Польща знову підіймала в небо авіацію

У неділю, 31 березня, у Польщі підняли в небо авіацію у зв’язку із нічною ракетною атакою російських окупантів по Україні

Про це йдеться у повідомленні збройних сил Польщі.у соцмережі Х.

Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, – зазначили у відомстві

Там додали, що сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ у зв’язку із завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію, – додали у збройних силах Польщі

Нічна повітряна атака 31 березня: ситуація в регіонах

Львівська область

Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Козицький.

Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її.

Унаслідок атаки загинув один чоловік. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.

Рівненська область

У Рівненській області уламки збитої повітряної цілі пошкодили електроопору

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору. На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене. Також незначних пошкоджень зазнав ФАП, – написав Коваль

Внаслідок падіння уламків люди не постраждали.

Одеська область

В ніч проти 31 березня ППО збила всі вісім дронів, якими росіяни атакували Одеську область. Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.

Вони також поінформували, що падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого було знеструмлено кілька населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи.

У Силах оборони півдня кажуть, що напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин. Росіяни спрямували по південних регіонах Україні декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136, а також застосували різні виді ракет.

Херсонська область

На Херсонщині два дрони влучили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.

Паралельно з дроновою атакою, росіяни застосували ймовірно балістичну ракету “Іскандер-М”, а також керовану авіаційну ракету Х-59 з району Чорного моря. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.

Щодо ракет, які летіли на Херсонщину, то цілі вони не досягли, а впали на відкритій території.

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