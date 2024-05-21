Нічна повітряна атака 21 травня: є постраждалі і руйнування, виникли пожежі – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 21 травня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». А вранці вдарили ракетою по Харкову.
Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент про атаку. Новина доповнюється.
Інформація від Повітряних сил
У Повітряних силах повідомляють, що вночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, мис Чауда – Крим.
Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Інформація від Сил оборони півдня
Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах.
Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 5 годин.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 20 баражуючих снарядах:
- 14 збито на Одещині,
- 3 – на Херсонщині,
- 2 у Дніпропетровській області
- 1 на Миколаївщині.
Повітряна атака 21 травня: ситуація в регіонах
Харківщина
Ворог всю ніч завдавав удари по Харкову і вранці продовжив. Є постраждалі. Падіння уламків ворожих «Шахедів» зафіксовані в чотирьох локаціях.
О 02:09 внаслідок падіння уламків за трьома адресами горіли 2 приватних будинки та гараж, а також мікроавтобус на загальній площі близько 200 кв.м. Постраждало 5 людей.
Інші два удари – в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.
Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.
О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.
Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.
Місцеві мешканці повідомляють, що внаслідок ранкового удару у місті частково зупинилося метро.
У Харківському метрополітені попередили про зупинку руху поїздів Олексіївською лінією. Станції метро продовжують працювати, як укриття. Також призупинили рух деякі трамваї.
Фото і відео наслідків ударів по Харкову
Дніпропетровщина
Вночі наші сили ППО збили 2️ шахеди у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. За даними начальника Ради оборони Кривого Рогу Через падіння уламків пошкоджено господарські споруди. На щастя, обійшлося без втрат.
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