Нічна повітряна атака 21 травня: є постраждалі і руйнування, виникли пожежі – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 21 травня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». А вранці вдарили ракетою по Харкову.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент про атаку. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що вночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, мис Чауда – Крим.

Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Інформація від Сил оборони півдня

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 5 годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 20 баражуючих снарядах:

14 збито на Одещині,

3 – на Херсонщині,

2 у Дніпропетровській області

1 на Миколаївщині.

Повітряна атака 21 травня: ситуація в регіонах

Харківщина

Ворог всю ніч завдавав удари по Харкову і вранці продовжив. Є постраждалі. Падіння уламків ворожих «Шахедів» зафіксовані в чотирьох локаціях.

О 02:09 внаслідок падіння уламків за трьома адресами горіли 2 приватних будинки та гараж, а також мікроавтобус на загальній площі близько 200 кв.м. Постраждало 5 людей.

Інші два удари – в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Місцеві мешканці повідомляють, що внаслідок ранкового удару у місті частково зупинилося метро.

У Харківському метрополітені попередили про зупинку руху поїздів Олексіївською лінією. Станції метро продовжують працювати, як укриття. Також призупинили рух деякі трамваї.

Фото і відео наслідків ударів по Харкову

Дніпропетровщина

Вночі наші сили ППО збили 2️ шахеди у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. За даними начальника Ради оборони Кривого Рогу Через падіння уламків пошкоджено господарські споруди. На щастя, обійшлося без втрат.

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