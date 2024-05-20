Нічна повітряна атака 20 травня: збили усі «Шахеди» – що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 20 травня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Також вдарили ракетою. На жаль, є інформація про постраждалу і руйнування.

Новини України – НСН розповідають, все що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

інформація від Повітряних Сил

У Повітряних силах повідомляють, що вночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Нічна повітряна атака 20 травня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

У ніч на 20 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 16 БпЛА типу «Shahed 131/136». Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Зранку, 20 травня, близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття ворожого БпЛА типу «Shahed-131/136» уламками пошкоджено дах та стелю приватного домоволодіння. Також сталося займання, під час гасіння якого жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків, їй надано медичну допомогу амбулаторно.

Львівщина

Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу «шахед». Їх знищили силами та засобами протиповітряної оборони області. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Жертв чи постраждалих у Львівській області нема.

Обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали.

Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Полтавщина

Цього ранку мешканці Решетилівської громади на Полтавщині прокинулися від звуків вибухів. Працювали підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ — під час нічної повітряної тривоги ворог вкотре атакував Полтавщину безпілотниками.

Російські «шахеди» рухалися в напрямку Миргорода, місцевих мешканців закликали з міркувань безпеки не залишати укриття.

Півтори години ворожі безпілотники «мандрували» Полтавщиною, проте близько 5-ї ранку їх таки «приземлили».

Повітряний простір області порушили дві групи ударних БпЛА цієї ночі. Удар ворога вдалося відбити.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 20 травня. По всіх ворожих цілях відпрацювали воїни мобільних вогневих груп. Постраждалих та руйнувань унаслідок атаки не зафіксували

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