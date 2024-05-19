Масована нічна повітряна атака 19 травня: «Шахеди» збивали над 8 областями

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 19 травня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди».

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Тривогу в областях через атаку БПЛА почали оголошувати ще пізно увечері 18 травня. Близько 23:00 стало відомо про запуск «Шахедів» з окупованої Херсонщини, а також з території РФ у напрямку Сумщини. Повідомлялося, що група дронів з півдня рухається у напрямку Нікополя на Дніпропетровщині. А на півночі постійно змінюють курс, балансуючи між Чернігівщиною і Сумщиною.

Згодом тривога поширилася на декілька центральних областей і Київську область. Українська ППО всю ніч вправно працювала, вистежуючи ворожих пташок в нашому небі.

Тільки о 06:40 19 травня ранку було оголошено відбій загрози БПЛА.

Масована нічна повітряна атака 19 травня – збили усі «Шахеди»

У Повітряних силах України повідомляють, що вночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою усі 37 «шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Які наслідки атаки: ситуація в регіонах

Одещина

Один із дронів було збито над Одесою, він впав у районі житлової забудови, повідомляється в Telegram-каналі міського голови Геннадія Труханова.

Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає, – розповів мер

Він показав, як виглядає збитий над Одесою безпілотник.

Київщина

Сьогодні вночі ворог вчергове намагався атакувати Київську область дронами-камікадзе, працювала ППО.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначається, в регіоні вночі працювали сили ППО – усі цілі знищено поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, постраждалих внаслідок атаки немає.

Кравченко зазначив, що оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Офіційної інформації про ситуацію в інших областях, де збивали дрони, наразі немає. Ми слідкуємо за повідомленнями в регіонах і доповнюємо матеріал.

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