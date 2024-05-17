Нічна повітряна атака 17 травня: збили 20 із 20 – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 17 травня вночі. Окупанти запускали по Україні «Шахеди». А по Харкову також вдарили ракетами. Всі дрони вдалося збити, але є руйнування.

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Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував Україну 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих «шахедів» у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Нічна повітряна атака 17 травня: ситуація в регіонах

Харківщина

Вночі 17 травня ворог атакував Харків безпілотниками та ракетами. О 00:09 зафіксовано влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено три будинки. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок ще одного влучання безпілотників по відкритій території, яке відбулося о 00:50, частково пошкоджено скління вікон житлового п’ятиповерхового будинку. Також пошкоджено будівля адміністрації району міста.

Зафіксовані влучання ракет в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова.

О 00:30 ракети С-300 влучили на відкриту територію в Немишлянському районі Харкова. Без руйнувань та постраждалих.

Від редакції: у Харківській ОВА не уточнюють, влучання яких саме безпілотників зафіксовано у Харкові. Можливо, йдеться про FPV-камікадзе.

Зазначимо, що про ракетну атаку по Харкову не повідомляють Повітряні сили.

Полтавщина

У ніч на 17 травня російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками.

Нічні вибухи на Полтавщині були наслідком протиповітряного бою. 17 травня стало відомо, що воїни знищили три ворожих безпілотники. Про це сповістили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Ворожі БпЛА знищили українські Сили оборони. Як повідомили органи влади, постраждалих унаслідок обстрілу немає. Руйнувань також не зафіксували.

Миколаївщина

У ніч на 17 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136». Про це говориться в повідомленні Миколаївського ОВА.

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