На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника-дезертира, який видавав себе за полоненого і спричинив збитки державі на суму майже 2 700 000 гривень. Військового, окрім дезертирства, звинувачують ще й у шахрайстві.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передають «Новини України – НСН».

Прокурори Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно майстер-сержанта за фактом дезертирства та заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України).

На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника-дезертира, який видавав себе за полоненого

Слідством встановлено, що обвинувачений 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Старобільському районі Луганської області.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території у обвинуваченого виник план на вчинення шахрайства. Для цього він задіяв свою дружину. Через неї, вони повідомили керівництву військової частини завідомо неправдиву інформацію про перебування майстер-сержанта в полоні. Крім того, вони запросили здійснювати в подальшому перерахування належних виплат, а саме основних, щомісячних, додаткових та одноразових видів грошового забезпечення.

Таким чином, останні спричинили збитки державі на суму майже 2 700 000 гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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