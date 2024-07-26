Відкриття Олімпіади вже сьогодні: де дивитися головну спортивну подію року

Відкриття Олімпіади вже сьогодні. Розповідаємо, де дивитися онлайн-трансляцію головної спортивної події року і що відомо про заплановану церемонію.

Отже, у п’ятницю, 26 липня, у Парижі відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024. Початок церемонії відкриття Олімпіади – о 20:00 за київським часом.

Яскравий захід проходитиме на Jardins du Trocadero, відкритому просторі на березі річки Сена.

Масштабний захід у Парижі залучить тисячі олімпійців, а спостерігатимуть за ним десятки тисяч уболівальників і мільйони глядачів по всьому світу.

Церемонію заздалегідь охрестила історичною. Організатори Олімпійських ігор вирішили відійти від звичної процесії в чаші головної арени змагань. Натомість вони влаштують парад човнів на річці Сена, а офіційна частина презентації атлетів відбудеться на майдані Трокадеро поруч із Ейфелевою вежею.

Отже, замість ходи легкоатлетичними доріжками тисячі спортсменів стануть учасниками річкового періоду. Натомість роль природних глядацьких трибун виконають набережні Сени. Концепція відкритого простору зробить Париж-2024 найбільшою церемонією відкриття з точки зору охоплення – аудиторії та географії.

Під час параду Сеною пройдуть майже 100 човнів, які провезуть близько 7 000 спортсменів по Сені повз найвідоміші визначні пам’ятки Парижа, в той час як понад 300 000 глядачів спостерігатимуть за тим, що відбувається з берегів.

На бортах перебуватимуть представники понад двоста країн. Спортсмени з невеликих команд розділять судна з іншими спортивними мікродержавами, а великі збірні матимуть власні, національні човни.

Маршрут олімпійської “регати” протягнеться від мосту Аустерліц на 6 км на захід повз історичні принади столиці Франції на кшталт собору Норт-Дам і музею Лувр до згаданого Трокадеро. Безпосередньо на майдані навпроти Ейфелевої вежі запалять олімпійський вогонь і оголосять Ігри відкритими.

Відкриття Олімпіади: де дивитися головну спортивну подію року

Пряма трансляцію в Україні можна буде переглянути на місцевих телеканалах Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також на телеканалі Перший.

Україну на Олімпіаді представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Серед них є борці, боксери, легкоатлети, тенісисти, плавці, фехтувальниці, футболісти, стрільці, дзюдоїсти, веслувальники, гімнасти та інші.

Олімпійські ігри у Франції триватимуть до 11 серпня.

Українськими прапороносцями під час параду спортсменів стануть призери Олімпіади в Токіо – тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

У Франції встановлено найвищий рівень небезпеки

З моменту проведення останніх Ігор – зимової Олімпіади в Пекіні 2022 року – почалися війни в Україні та секторі Газа, створюючи вкрай напружену обстановку на міжнародній арені. У Франції встановлено найвищий рівень небезпеки, хоча офіційні особи неодноразово заявляли, що жодної конкретної загрози для церемонії відкриття або Ігор немає.

У рамках масштабної операції із забезпечення безпеки влада використала повноваження, надані антитерористичним законом, помістивши 155 осіб під спостереження, яке суворо обмежує їхнє пересування, свідчать офіційні дані та аналіз справ, проведений агентством Reuters.

Тим часом ізраїльських спортсменів супроводжують елітні тактичні підрозділи на змагання і назад, а також забезпечують їм цілодобову охорону протягом усієї Олімпіади, повідомляють офіційні особи.

Десятки світових лідерів приїдуть до Парижа на церемонію відкриття, яку охоронятимуть снайпери на дахах будинків. Русло Сени буде прочесано на предмет бомб, а повітряний простір Парижа буде закрито.

Загалом під час Ігор літаки радіолокаційного спостереження і безпілотники Reaper спостерігатимуть за важливими об’єктами згори, а винищувачі Mirage 2000 перебуватимуть у готовності перехопити літаки, які вторглися в заборонений повітряний простір.

“Усе готово”, – сказав президент Франції Еммануель Макрон у відеоролику, опублікованому на платформі X. “Навіть олімпійські кільця на місці”, – сказав він, дивлячись на Ейфелеву вежу. “Насолоджуйтеся Іграми!”

Ще новини України і світу: Момент вбивства Фаріон не потрапив на відео: які докази є у правоохоронців – все, що відомо

Наш Телеграм