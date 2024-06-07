Масована нічна повітряна атака 7 червня: виникла масштабна пожежа – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 7 червня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість ворожих цілей вдалося збити. Але не обійшлося без руйнувань.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф. та мис Чауда – Крим.

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «Shahed-131/136».

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Масована нічна повітряна атака 7 червня: ситуація в регіонах

Київщина

В ніч на 7 червня РФ атакувала Київщину ракетами та безпілотниками. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його даними, тривога в області тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО.

Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Люди не постраждали.

Ліквідація наслідків пожежі триває. На місті працюють всі оперативні служби.

У ДСНС додали, що на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, до робот для гасіння вогню залучено пожежний потяг.

Харківщина

У ніч проти 7 червня росіяни атакували безпілотниками місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок удару пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили шахедами по Чугуєву близько 00:40 7 червня. Безпілотник влучив у землю.

Унаслідок вибуху були пошкоджені водопровід, амбулаторія, магазин, відділення Укрпошти та СТО. У двох багатоповерхівках повилітали вікна.

У пресслужбу Харківської обласної прокуратури розповіли, що внаслідок атаки шахедів нихто не постраждав.

На місці влучання слідчі, експерти та вибухотехніки задокументували черговий воєнний злочин росіян. Досудове розслідування розпочате за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Хмельниччина

Українська ППО знищила 11 ворожих цілей у межах Хмельницької області під час чергової атаки російського агресора, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей, – написав він у телеграм-каналі

За його словами, звернень щодо травмованих, загиблих або пошкодження майна поки що не надходило.

Одещина

На Одещині українська ППО збила сім «шахедів».

Херсонщина

Підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збиті 3 дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136” на Херсонщині.

Про це повідомило Повітряне командування “Південь”.

Дніпропетровщина

Цієї ночі 3️ ворожих «Шахеди» знищили над Дніпропетровською областю. Два з них збили наші оборонці неба у Дніпровському районі, ще один – у Криворізькому.

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