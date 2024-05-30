Масована нічна повітряна атака 30 травня: є руйнування і постраждалі – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 30 травня. Українська ППО збила багато цілей, але не всі. Були і влучання. Як наслідок – є руйнування і постраждалі.

Новини України – НСН зібрали інформацію про атаку і розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська –рф. та мису Чауда (Крим).

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Орієнтовний маршрут російських ракет і дронів цієї ночі

Масована нічна повітряна атака 30 травня – ситуація в регіонах

Харківщина

Під ударом російських ракет С-300 була Харківщина. На жаль, цей тип ракет не вдається збивати через надто коротку відстань. Тому у Харкові і області є руйнування та постраждалі. Загалом по місту й області армія рф випустила 8 ракет з території бєлгорода.

Ворог завдав щонайменше 5 ударів по Харківщині.

У Харкові постраждали 7 людей.

За даними поліції, у місті Харків 30 травня близько 2:05 військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, влучили ракетою з ЗРК С-300 в будівлю цивільного інфраструктурного об’єкта. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки. В ОВА повідомляють, що влучання було у об’єкт газової критичної інфраструктури – тут виникла пожежа.

На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери, – повідомляв мер Харкова Терехов

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по двох локаціях у Харкові, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 30 травня.

Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік, – написав він

Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Тут загинули тварини.

У селі Мала Данилівка 30 травня о 2:25 ворог вдарив ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу військовими зс рф пошкоджено приміщення гуртожитку, приміщення конюшні, пилорами, житлові будинки.

Про наслідки ворожих обстрілів повідомив селищний голова Олександр Гололобов.

Близько 2 годин ночі 30 травня було завдано 5 ракетних ударів по об’єктам інфраструктури та житловому масиву Малоданилівської громади. Ніхто не постраждав. Серед загиблих лише кролі. На фото – наслідки руйнування від ракет, – написав Гололобов

Фото наслідків атаки на Малоданилівську громаду

Хмельниччина

У ніч на 30 травня російські війська знову нанесли масований удар по Хмельницькій області крилатими ракетами та БпЛА. Атакували з різних напрямків. Під загрозою вкотре опинилося місто Старокостянтинів. Мешканцям регіону під час повітряної тривоги, яка тривала з 01:57 до 05,14, було чутно серію вибухів. Вранці стало відомо про знищення силами ППО понад десятка ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі ворог атакував Хмельниччину дронами та ракетами. В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей, – йдеться в повідомленні

Посадовець зазначив, що через ворожу атаку в одному з міст частково відключено електропостачання. Наразі працюють усі відповідні служби, вживають заходів до відновлення електроенергії.

Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила, – додав очільник ОВА

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровщиною збили 7 «Шахедів»

За даними ОВА і облради, вночі над областю збили 7️ ворожих шахедів. У Дніпровському, Криворізькому районах, Синельниківському та Павлоградському районах.

У Дніпровському через падіння уламків пошкоджено приватну оселю та лінію електропередачі.

Черкащина

Цієї ночі сили протиповітряної оборони в небі над Черкащиною знищили російський безпілотник.

Повітряні цілі фіксували і над Черкащиною. Через це ми мали підвищену небезпеку. За попередньою інформацією, наші захисники знищили ворожий БпЛА. Без наслідків, – повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Житомирщина

На Житомирщині під час повітряної тривоги було збито одну з повітряних цілей

В ніч 30 травня під час повітряної тривоги над Житомирщиною було знищено одну з повітряних цілей.

Про це вранці повідомив у Telegram начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Дякуємо силам протиповітряної оборони за те, що не дали армії РФ вразити важливі об’єкти на території України і зберегли життя наших громадян, — написав він

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