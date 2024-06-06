Нічна повітряна атака 6 червня: росія била дронами і ракетами – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 6 червня. Росіяни били по Україні «Шахедами» і ракетами.

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Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога – рф., а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Нічна повітряна атака 6 червня: ситуація в регіонах

Хмельниччина

Протиповітряна оборона спрацювала сьогодні на Хмельниччині. За інформацією голови Хмельницької області Сергія Тюріна в межах області збили один “Шахед”.

Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті.

Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих не має, – додав Тюрін

Миколаївщина

Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім дронів типу «Shahed 131/136» під час нічної повітряної атаки.

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