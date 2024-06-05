Нічна повітряна атака 5 червня: є влучання і постраждалий: все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 5 червня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Більшість з них вдалося збити. Але, на жаль, не обійшлося без влучань, постраждалих і руйнувань.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курськ – рф., мис Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Також відомо, що один дрон валося збити бійцям ВМС.

Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито ворожий дрон-камікадзе “SHAHED-136”, – йдеться у повідомленні Військово-Морських Сил

Нічна повітряна атака 5 червня – ситуація в регіонах

Полтавщина

У ніч проти 5 червня армія РФ атакувала Полтавщину. У регіоні працювала ППО, також зафіксовано влучання у промисловий об’єкт.

Постраждав чоловік. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Російська армія атакувала Полтавщину. По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації, – зазначив він

Дніпропетровщина

Вночі 4️ ворожих шахеди збили сили ППО над Дніпропетровською областю. По одному – у районі Дніпра та у Нікопольському районі. Ще два – у Криворізькому.

Херсонщина

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони на території Бериславського району Херсонщини знищили 4 ударні БпЛА типу “Shahed-131/136”

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