Повітряна атака 4 червня: під ударом Дніпро і північ, серед поранених немовля – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 4 червня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Основний удар прийшовся по Дніпропетровщині. Там багато поранених і руйнування.

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Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що уночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.

Повітряна атака 4 червня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Важкий ранок сьогодні у Дніпрі. Ворог атакував місто.

Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.

Постраждали й 68-річний чоловік та 37-річний чоловіки і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна жінка і один чоловік госпіталізовані, лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформація ще уточнюється.

Ось що розповідає мама постраждалого 17-рчного хлопця.

Ділиться пережитим і ще одна мешканка Дніпра.

Фото наслідків удару по Дніпру

Херсонщина

Вночі 4 червня 2024 року на Херсонському напрямку протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БпЛА «Орлан-10, а минулої доби безпілотник «ZALA».

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