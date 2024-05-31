Нічна повітряна атака 31 травня: під ударом Харків і Київ, багато поранених і загиблі – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 31 травня. Ворог запускав по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, серед цивільних є загиблі і багато поранених. Виникли пожежі і є руйнування.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. – рф, Київ – крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області – рф, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська – рф.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.

Нічна повітряна атака 31 травня: ситуація в регіонах

Харківщина

Складна ніч була для Харкова. Тут троє загиблих і 25 поранених., серед них – діти.

О 23:50 відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях:

Сталося влучання у пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 2 людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років.

Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої».

Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Ще одне влучання було у трьохповерхову адміністративну будівлю.

Фото наслідків обстрілів Харкова

Київщина

Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву ракетного удару. Противник застосував крилату ракету.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні.

Пожежею пошкоджено:

приватне домоволодіння СТО;

автомийка;

6 легкових авто;

складське приміщення.

Горіло на площі приблизно 120 м2.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

У ДТЕК повідомляють, що сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.

Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло.

О 8:10 енергетикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

Фото наслідків удару по Києву

Дніпропетровщина

Вночі наші оборонці неба збили 1️ шахед над Дніпропетровською областю. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

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