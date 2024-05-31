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Нічна повітряна атака 31 травня: під ударом Харків і Київ, багато поранених і загиблі – все, що відомо (фото)

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Журналіст
Нічна повітряна атака 31 травня: під ударом Харків і Київ, багато поранених і загиблі – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 31 травня. Ворог запускав по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, серед цивільних є загиблі і багато поранених. Виникли пожежі і є руйнування.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. – рф, Київ – крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області – рф, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська – рф.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.

Нічна повітряна атака 31 травня: під ударом Харків і Київ, багато поранених і загиблі – все, що відомо (фото)

Нічна повітряна атака 31 травня: ситуація в регіонах

Харківщина

Складна ніч була для Харкова. Тут троє загиблих і 25 поранених., серед них – діти.

О 23:50 відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях:

Сталося влучання у пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 2 людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років.

Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої».

Внаслідок  влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Ще одне влучання було у трьохповерхову адміністративну будівлю.

Фото наслідків обстрілів Харкова

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Київщина

Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву ракетного удару. Противник застосував крилату ракету.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні.

Пожежею пошкоджено:

  • приватне домоволодіння СТО;
  • автомийка;
  • 6 легкових авто;
  • складське приміщення.
  • Горіло на площі приблизно 120 м2.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

У ДТЕК повідомляють, що сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.

Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло.

О 8:10 енергетикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

у Голосіївському районі столиці

Фото наслідків удару по Києву

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Дніпропетровщина

Вночі наші оборонці неба збили 1️ шахед над Дніпропетровською областю. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

Ще новини України: Масована нічна повітряна атака 30 травня: є руйнування і постраждалі – все, що відомо (фото)

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