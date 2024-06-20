Масована нічна повітряна атака 20 червня: удар по енергетиці, основний напрям – Дніпропетровщина

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 20 червня. Росіяни знову завдали удару по енергетиці України. Запускали ракети і «Шахеди». Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. ППО працювала у 10 областях.

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Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. – рф);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Приблизний маршрут, як сьогодні летіли ракети та дрони, що атакували Україну

Удар по енергетиці

Внаслідок повітряної атаки пошкоджено обладнання на енергообʼєктах у Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях, – повідомляють в Укренерго.

ДТЕК повідомляє також про атаку на теплоелектростанцію. Поранені троє працівників, серйозно пошкоджено обладнання станції.

Масована нічна повітряна атака 20 червня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області оборонці неба збили 5️ ворожих шахедів та 4️ ракети на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині.

Є наслідки атак у Криворізькому та Нікопольському районах.

На Криворіжжі постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі обійшлося без постраждалих, але вибуховою хвилею та уламками понівечено 7 приватних осель, 5 господарських споруд, автівки та лінії електропередачі. Огляд населених пунктів фахівцями ДСНС триває.

Вінниччина

У ніч на четвер, 20 червня, росіяни атакували ударними дронами територію Вінницької області. Внаслідок цього є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

За його словами, постраждалих немає. На місці проводяться заходи для ліквідації наслідків.

Згодом прес-служба Повітряних сил Збройних сил України уточнила інформацію: на території Вінницької області протиповітряна оборона працювала по чотирьох ворожих “шахедах”.

Усі збито! Внаслідок протиповітряного бою уламками “шахеда” пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Наразі ведуться відповідні роботи щодо ліквідації наслідків, — підтвердив Сергій Борзов

Київщина

Окупаційні війська Росії під час масованої повітряної атаки вночі 20 червня намагалися уразити критичну інфраструктуру Київщини. Влучань не допущено, проте від падіння уламків ворожих цілей спалахнула пожежа, є пошкодження.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів ворога.

У компанії повідомляють, що під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району.

Вже о пʼятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5 250 будинків за резервними джерелами живлення.

Ліквідація наслідків обстрілу триває. Робимо все можливе, щоб до кінця дня повернути світло усім родинам Київщини, – кажуть у ДТЕК

Черкащина

Майже п’ять годин поспіль тривала тривога на Черкащині вночі. Сили оборони знищили в цей час три ворожі БпЛА над Звенигородщиною.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Обійшлося без потерпілих. Інформація про руйнації інфраструктури теж не надходила.

Обстеження території триває.

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