Нічна повітряна атака 19 червня: є руйнування і постраждалі – все, що відомо (фото)

Нічна повітряна атака 14 червня – все, що відомо Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 19 червня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Більшість із них була збита, але, на жаль, не обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну 21-им ударним БпЛА типу «Shahed-131/136» із напрямків Приморсько-Ахтарськ – рф. та мис Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Нічна повітряна атака 19 червня: ситуація в регіонах

Львівщина

А Львівщині повітряна тривога тривала двічі за ніч. Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 «Шахедів», які атакували область.

За інформацією від ПвК «Захід», під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники, які були знищені нашою ППО.

Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, область намагався атакувати ще один «Шахед». Його теж було збито.

На жаль, не обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Влучання уламків сталося в Малехові Львівської громади. В селі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон. Пошкоджено офісне приміщення. У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях.

За даними міського голови Львова Андрія Садового, постраждала будівля Науково-дослідницького інституту.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

Відомо про двох поранених чоловіків. Так, у Мелехові постраждав 70-річний охоронець. Його госпіталізували. У постраждалого акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості.

Під час першої нічної атаки «шахедів» в Мелехові також постраждав 47-річний чоловік. Він отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Фото наслідків атаки на Львівщині

Кіровоградщина

У ніч на 19 червня 2024 року ворожі ударні безпілотники атакували Кіровоградщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна. Попередньо – без постраждалих, – написав він

Дніпропетровщина

Вночі в Дніпропетровській області працювали сили ППО.

За даними ОВА і облради, збили 4️ «Шахеди» – по 2 у Криворізькому та Нікопольському районах.

Херсонщина

Тут оборонці неба збили 6 ворожих «Shahed-136/131».

Миколаївщина

У ніч на 19 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України 1 ворожий «Шахед» на Миколаївщині.

Хмельниччина

У середу, 19 червня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу “повітряна тривога”, сили ППО ЗСУ знищили один ворожий БпЛА типу “Shahed, – йдеться у повідомленні

За його словами, наразі фахівці встановлюють місце падіння уламків встановлюється. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило, наголосив голова ОВА.

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