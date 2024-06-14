Нічна повітряна атака 14 червня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 14 червня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість цілей вдалося збити.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що в ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф.);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю – рф.);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф.);

17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Маршрут руху ракет і «Шахедів» вночі 14 червня

Моніторингові групи відстежили і показали приблизний маршрут руху ворожих повітряних цілей цієї ночі. Головна ціль, судячи з мапи — Хмельницька область

Нічна повітряна атака 14 червня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

5 шахедів знищили підрозділи ПвК “Схід” вночі на Дніпропетровщині.

Два у Кам’янському районі й по одному – у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому.

Запоріжжя

У Запоріжжі після 2-ї години ночі місцеві мешканці чули вибухи. Запорожці повідомляли, що в деяких погасло світло, а у багатьох блимало світло перед звуками вибухів. Також в деяких районах не було води.

Зранку очільник Запорізької ОВА прокоментував вибухи, які чули запоріжці. За його словами, ракети вдарили по відкритій місцевості в Запорізькому районі.

Вночі ворог атакував Запорізький район. Ракети поцілили у відкриту ділянку місцевості. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила, – написав Іван Федоров

Також нічні вибухи прокоментувала й в.о.мера Запоріжжя Регіна Харченко.

Чергова нервова ніч… Запоріжжя декілька разів чуло вибухи. На щастя, все ціле! За словами очільника ЗОВА Івана Федорова, вночі ворог ударив по Запорізькому району. Ракети влучили у відкриту ділянку місцевості. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила. Наші люди не постраждали. Наші будівлі та інфраструктура не постраждали. І це головне, – написала Харченко

Хмельниччина

Сьогодні, 14 червня вночі, у Хмельницькому пролунали вибухи. Про це пишуть моніторингові канали.

Як зазначають, вибухи у Хмельницьку чули після 04:00 години.

Також повідомляли, що «Шахеди» та ракети прямували на Старокостянтинів.

Офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає.

Херсонщина

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією Херсонської області один “Shahed-131/136”.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Львівщина

Під час першої нічної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:05 по 04:44 14 червня, ворожа крилата ракета перетнула повітряний простір Львівської області. Тримала курс на Золочів, а через 20 секунд розвернулася на Рівненщину.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Ні під час першої, ні під час другої повітряних тривог жодні інші засоби повітряного нападу окупанта у повітряний простір Львівщини не заходили.

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