«Синій екран смерті» і непрацююча «Нова пошта»: масштабний збій комунікацій у всьому світі сьогодні – що відомо

Масштабний збій комунікацій у всьому світі сьогодні повідомляють ЗМІ. В Україні повідомляли про збій у роботі сервісів «Нова пошта», Vodafone і додатком Sense Bank. Розповідаємо, що про це відомо.

Масштабний збій комунікацій у всьому світі сьогодні

Сьогодні світ зіткнувся з масштабними збоями у роботі ключових комунікаційних та фінансових систем. Проблеми торкнулися банків, мобільних операторів і навіть авіакомпанії. Причиною ймовірно став збій у системі кібербезпеки компанії CrowdStrike.

Американська авіакомпанія American Airlines заборонила зліт усіх своїх літаків через проблеми з комунікацією. Управління цивільної авіації США також повідомило, що ще три авіакомпанії, включаючи United Airlines та Delta Airlines, призупинили польоти через проблеми зі зв’язком. Аеропорти Іспанії зіткнулися з ‘інцидентом у комп’ютерній системі’, що може призвести до затримок рейсів, повідомила компанія-оператор Aena.

Багато користувачів Windows по всьому світу спостерігають помилку BSOD або синій екран смерті. Масовий збій Windows 10 BSOD пов’язаний із оновленням CrowdStrike, програми, яка надає передові рішення щодо кібербезпеки для ПК з Windows. Американська компанія CrowdStrike випустила попередження про значну проблему, що впливає на системи Windows у всьому світі. Наголошується, що це не кібератака.

Збій викликаний несправністю у системі кібербезпеки компанії CrowdStrike. Національна кіберслужба повідомляє, що глобальна технічна несправність стосується багатьох технологічних систем по всьому світу.

В аеропортах Європи та США замість табло – сині екрани: відео

Масові технічні збої призвели до хаосу в аеропорту Сіднея, де стійки реєстрації виявилися недоступними через повідомлення про помилку, що відображаються на екранах. Пасажири не можуть одержати свій багаж.

Компанія Ryanair попередила своїх клієнтів про можливі збої. Аеропорт Единбурга в Шотландії також повідомив про можливе збільшення часу очікування через технічні проблеми.

Лондонська фондова біржа призупинила свою роботу через кіберінцидент.

Індійська авіакомпанія SpiceJet повідомила про серйозні технічні проблеми, що впливають на роботу її онлайн-сервісів, включаючи бронювання квитків та реєстрацію на рейси.

Британський телеканал Sky News та Австралійська мовна корпорація зранку не змогли вийти в ефір.

Повідомляється, що глобальний технічний збій вразив понад 90% комп’ютерів, що працюють на операційній системі Windows.

В Україні не працювала «Нова пошта», збої у роботі Vodafone і Sense Bank

В Україні вранці 19 липня не працювала «Нова пошта». У компанії заявляли про збій. Згодом з’явилося повідомлення про відновлення роботи.

Також збій спостерігається у роботі мобільного оператора Vodafone і виникли проблеми і з додатком Sense Bank.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Зазначається, що деякі абоненти мобільного оператора Vodafone скаржаться, що не можуть здійснити телефонний дзвінок. При спробі здійснити виклик одразу скидається дзвінок. У компанії цю проблему наразі ніяк не коментували.

Одночасно користувачі українського банку під назвою Sense Bank повідомили про збій у роботі мобільного додатка. В ньому, зокрема, не відображаються банківські картки. Замість цього додаток відображає пустий екран.

У прес-службі фінустанови кажуть, що наразі спостерігаються тимчасові технічні труднощі в Sense SuperApp (онлайн банкінг у смартфоні).

«Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше», – повідомили в Телеграм-каналі Sense Bank

А що з “Укрзалізницею”?

Всі цифрові канали Укрзалізниці працюють, світовий збій в ІТ-системах на роботу залізниці не вплинув. Про це повідомили у компанії.

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