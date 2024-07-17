Операторів мобільного зв’язку зобов’язали забезпечити працездатність мереж в умовах відключення електроенергії. Мобільний зв’язок повинен бути мінімум 10 годин без світла.

Мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

Про це йдеться у розпорядженні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв’язку від 15 липня. Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Держспецзв’язку.

“Зобов’язуємо мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла”, — йдеться в повідомленні..

Абоненти провідних операторів в Україні скаржаться на погіршення якості зв’язку та інтернету у разі відключення електроенергії. Ймовірно, рішення НЦУ спрямоване на подолання цієї проблеми.

Мобільний зв’язок в Україні буде забезпечений мінімум 10 годин без світла – що відомо

Також повинно бути забезпечено доступність послуг мобільного зв’язку протягом 10 годин відсутності електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж:

до 1 жовтня 2024 року – 60% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;

до 1 листопада 2024 року – 70% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;

до 1 грудня 2024 року – 80% базових станцій мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області та забезпечують доступність послуг мобільного зв’язку в кожному районі цієї області;

до 1 лютого 2025 року – 100% базових станцій мобільного зв’язку (крім мікро базових станцій).

Як відомо, з початком відключень світла навесні 2024 року в Україні суттєво погіршився мобільний зв’язок. У значній кількості випадків зв’язок зникає одна після відключення світла через те, що мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій.

Ще новини України: Чому відключення електроенергії можуть не співпадати з графіками