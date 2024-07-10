Що таке черга і як зрозуміти, скільки годин не буде світла – відповіді Укренерго

Що таке черга і як обмежується споживання за чергами? Як зрозуміти, скільки годин не буде світла? Чому обмежують споживання електроенергії? Відповіді на ці та інші питання надали в Укренерго .

Інформацію компанія оприлюднила на власній сторінці у Фейсбуці, передають «Новини України-НСН».

Що таке черга?

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабінету Міністрів).

Як споживання обмежується за чергами?

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС. Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр “Укренерго” має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, “Укренерго” визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.

Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу – визначають обленерго у кожному регіоні.

Як зрозуміти, скільки годин не буде світла?

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

УВАГА! Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – це відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. “Укренерго” визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх сторінках у соцмережах.

Як може не бути світла 12 годин, якщо ви кажете, що три черги діють з 16:00 до 18:00 (наприклад)?

Коли три черги графіків відключень діють протягом всієї доби, то це означає, що в цю добу у вас сумарно буде 12 годин без світла.

Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена в цей період.

Але ще раз підкреслюємо: тривалість черги та її переключення – визначають обленерго у кожній області, – кажуть в Укренерго

Що таке Укренерго та Обленерго і за що вони відповідають?

НЕК «Укренерго» – державний оператор енергосистеми України (оператор системи передачі).

“Укренерго”:

транспортує (передає) електроенергію магістральними високовольтними мережами класом напруги від 750000 вольт до 220 000 вольт від електростанцій до мереж обленерго;

стежить за балансом між виробленою всіма українськими електростанціями енергією та рівнем споживання в країні.

Обленерго:

у кожному регіоні є оператор, який розподіляє електроенергію з мережі “Укренерго” до споживачів мережами класом напруги від 110 000 вольт до 220 вольт.

“Укренерго” НЕ постачає електроенергію безпосередньо споживачам, НЕ визначає, з яких адрес споживачів складаються черги, НЕ формує графіки відключень у будь-якому регіоні. Це – функції обленерго.

Чому обмежують споживання?

Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Наприклад, у вівторок 9 липня споживання зросло на понад 5%, порівняно із понеділком, 8 липня.

Тож коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів, – звертаються до споживачів енергетики

Ще новини України: Окрім прифронтових регіонів графіки відключень сьогодні стабільні попри новий удар по енергооб’єкту – «Укренерго»