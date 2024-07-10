Окрім прифронтових регіонів графіки відключень сьогодні стабільні попри новий удар по енергооб’єкту – «Укренерго»

Окрім прифронтових регіонів графіки відключень сьогодні стабільні попри новий удар по енергооб’єкту, який стався в ніч на 10 липня.

Про це в ефірі каналу «Ми – Україна+» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, передають «Новини України – НСН».

Графіки відключень світла сьогодні стабільні

В регіонах, окрім прифронтових зон, звичайно, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла просто через пошкодження мереж, в усіх інших регіонах – ситуація плюс-мінус однакова. І це також стосується Західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт «Укренерго». Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік. Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова, – зазначив Володимир Кудрицький

Тим часом, в «Укренерго» повідомляють, що у прифронтових областях є відключення через обстріли сьогодні. Про стан енергосистеми детальніше – нижче.

Стан енергосистеми 10 липня

Споживання зростає через спеку

Обленерго застосовують обмеження протягом всієї доби

Коли за графіком з’являється світло, споживайте ощадливо

Споживання

Сьогодні, 10 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, з 10:00 до 13:00 буде діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги. Споживання зростає через спеку. У вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка.

Коли за графіком повертається світло, будь ласка, ощадливо використовуйте електроенергію. Обмежте використання кондиціонерів та не вмикайте потужні електроприлади одночасно.

Наслідки атаки

Вночі росіяни здійснили чергову дронову атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Електропостачання споживачам, яке переривалось внаслідок атаки, було відновлене за резервними схемами.

Аварійна допомога

Вчора, з 20:00 до 22:00, для зменшення обсягу відключень «Укренерго» залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. Сьогодні у вечірні години також планується залучати аварійне постачання з європейських країн для компенсації частки дефіциту енергії в системі та підтримки резервів.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт*год, з максимальною потужністю 1444 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» і Обленерго

На ранок залишаються знеструмленими 528 населених пунктів.

Через негоду: знеструмлень немає.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

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