Чому відключення світла стали тривалішими: в «Укренерго» назвали 4 причини і розповіли про ситуацію сьогодні

В « Укренерго » назвали 4 причини, чому відключення світла в домівках громадян стали тривалішими останнім часом. Також тут розповіли про ситуацію з електроенергією сьогодні, 2 липня.

На зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, – передають «Новини України – НСН».

За словами Кудрицького, зараз одночасно збіглись 4 чинники, що суттєво впливають на ситуацію в енергосистемі.

Чому відключення світла стали тривалішими: в «Укренерго» назвали 4 причини

Серед основних чинників:

Обстріли,

Спека,

Знижені можливості ділитися електроенергією у сусідів,

Ремонти.

«Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому. Третій фактор, який треба відзначити, це те, що у наших сусідів, в європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з нами електроенергією. Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему. Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема – атомних», – пояснив Володимир Кудрицький

Стан енергосистеми України 2 липня

Обмеження діють протягом доби

Обленерго застосовують три черги графіків відключень

Запланований імпорт з п’яти країн

Споживання

Сьогодні, 2 липня, обленерго застосовують 3 черги графіків погодинних відключень до 10.00 та з 13.00 до кінця доби. З 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень було зменшено до 2 черг графіків погодинних відключень.

Причина обмежень – споживання продовжує зростати разом зі спекою. Вдень в Україні очікується, в середньому, +32С.

Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно, – закликають громадян

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

В «Укренерго» нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Аварійна допомога

Вчора, 1 липня, у вечірні години для зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів в енергосистемі, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Угорщини, Польщі, Словаччини. Сьогодні у вечірні години також планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 30 796 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1595 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» і Обленерго

На ранок без енергоживлення залишаються 491 населених пунктів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Херсонській та Донецькій областях.

З технічних причин та через негоду: знеструмлювались споживачі у Житомирській, Хмельницький, Тернопільській, Львівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

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