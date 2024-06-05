В Укренерго розповіли, що в Україні тривають відключення світла. Чому побутовим споживачам вимикають електроенергію на різну кількість годин і як на тривалість відключень впливають ліміти обсягів енергоспоживання.

Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Кудрицький сказав в інтерв’ю наймолодшому журналістові України Кирилу Передрію, передає пресслужба “Укренерго”.Про це повідомляють Новини України – НСН.

За словами Кудрицького, ці два фактори залежать від специфіки кожного окремого регіону. І головне завдання при складанні графіків відключень – цю особливість враховувати.

Відключення світла в Україні – чому в різних областях вимикають електрику на різну кількість годин

«Треба розуміти, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення. Є області, у яких дуже сильно розвинута промисловість. Наприклад, Дніпропетровська область. А є області, у яких дуже велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів. Наприклад, Закарпатська область. І ясно, що навіть коли ти пропорційно на ці області розподіляєш ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати «обласну специфіку». Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла», – зазначив Володимир Кудрицький.

Як повідомили в Укренерго, завтра, 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж доби. Ліміти на споживання електроенергії діятимуть з 00.00 до 24.00 годин.

Для дотримання лімітів обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень, які діятимуть і для населення і для промисловості.

При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

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