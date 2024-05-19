В Україні можливі відключення світла через обстріли окупантів. Як не допустити електричного перенавантаження у квартирі

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Урядовий портал.

Як користуватися технікою, щоб не допустити електричного перевантаження

Енергоінфраструктура України сильно постраждала через ворожі обстріли. Зараз енергетики роблять все можливе, щоб вона працювала стабільно. При значному навантаженні застосовуються погодинні відключення електроенергії в Укріїні.

Щоб уникнути відключень, українцям потрібно економити електроенергію, особливо у ранковий та вечірній час: від 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Намагайтеся не вмикати одразу всі потужні прилади одночасно, адже зростання споживання у вашій квартирі може привести до відключень світла.

Користування потужними приладами, такими як пральна машина, кондиціонер чи бойлер варто перенести на денні або нічні години. Також не варто використовувати потужні агрегати та нагрів води у годин пік вранці та ввечері.

Відключення світла – як не допустити електричного перенавантаження у квартирі

Як економити електроенергію та не обмежувати себе – прості правила

Виходячи з приміщення, вимикайте світло Це звучить банально, але багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи кімнату.

Протирайте лампочки та плафони. Пил здатний “з’їдати” 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час прибирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку, не вдаючись до більш потужних джерел світла.

Мийте вікна частіше. Те ж саме стосується вікон, тому що пил перешкоджає потраплянню в приміщення природнього світла, тому вам доводиться частіше включати штучне освітлення, витрачаючи електроенергію.

Не ставте в холодильник гарячі страви. В таких ситуаціях для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії.

Розморожуйте холодильник частіше. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15-20%.

Вимикайте побутову техніку повністю. Телевізори, мікрохвильова піч, електрочайник працюють у фоновому режимі. Вони витрачають електроенергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. І хоча небагато, але в загальному підсумку може набігти чимала сума. Тому рекомендується повністю відключати їх від мережі.

Прання в холодній воді. Сьогодні існує безліч засобів для прання в холодній воді. Крім того, це дозволить запобігти вицвітанню одягу, і заощадить значну частку витрат на електроенергію.

Вікна. Для економії у літній період вночі відкривайте вікна, щоб запустити прохолоду, а вдень – завішуйте щільними шторами, щоб сонце не нагрівало кімнати.

Відкриті вночі вікна допомагають знизити температуру в приміщенні на 10-15 градусів, а завішені вдень штори не дадуть проникнути спеці. Це дозволить економити на кондиціонері або вентиляторах.

Бойлер. Переведіть бойлер на економний режим. Відключати його на ніч не рекомендується, але можна економити іншим способом. Встановіть температуру для повсякденного користування 50-60 градусів, і один раз на тиждень підвищуйте її до 90 градусів на декілька годин, щоб запобігти появі бактерій всередині баку. І обов’язково проводьте вчасно технічне обслуговування.

Перелічені способи дозволять заощадити до 15% світла в місяць. Важливо виконувати ці правила регулярно.

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