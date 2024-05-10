Відключення електроенергії влітку – кого відключатимуть в першу чергу і чому хочуть підвищити тарифи на світло

Українців попередили про можливі відключення електроенергії влітку. Кого відключать найперше і чому можуть підняти тарифи на світло

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.UA.

Українців попереджають, що у зв’язку із знищенням великої кількості ТЕС електроенергіх на всіх може не вистачити.Частково дефіцит можуть покрити імпортом, але повністю компенсувати споживання скоріш за все не вдасться.

Українців попередили, що вже влітку можливі відключення електрики. Також розглядають питання про підвищення тарифів на електроенергію.

Як змінилась ситуація в енрегтиці і кому можуть відключати світло

Масштабні блекнути поки що стосуються двох регіонів. У Харківській області графіки діють для всіх, а в Кривому Розі регулярно обмежують споживання тільки для промисловості. Однак теоретично вже незабаром у період пікового споживання обмежувати можуть більш масштабно.

Росія систематично знищує балансуючу генерацію – теплоелектростанції (ТЕС). Вона потрібна для того, щоби у період пікового споживання електроенергії швидко збільшувати виробництво електрики. Пікове споживання припада на період з 20.00 до 23.00. Швидко збільшити виробництво на АЕС неможливо, тому саме ТЕС дозволяють покривати зростання споживання.

Деякі ТЕС в Україні знищено, ще багато теплоелектростанцій пошкоджено. Тому зараз компенсувати пікове споживання доводиться імпортом. Це дуже дорого і не завжди можливо реалізувати. Міненергетики та “Укренерго” вже продовж кількох тижнів готують споживачів до можливих відключень і закликають скоротити споживання.

Спочатку обмежують споживання великим підприємствам, які не забезпечують ВПК, бізнес. А вже опісля – населення.

“Це ще один стимул для бізнесу самостійно забезпечувати імпорт та залучати альтернативні джерела”, – розповідає співрозмовник OBOZ.UA в уряді.

На відміну від звичайної родини у “хрущовці”, великі підприємства мають щонайменше технічні можливості або забезпечити себе імпортним струмом, або інвестувати у відновлення джерела.

В “Укренерго” пояснили, що обмежувати населення будуть тільки у крайньому випадку – якщо споживання буде значим і обмеженнями для промисловості компенсувати буде неможливо.

“Ми вже публічно повідомили, що можливі обмеження енергопостачання, насамперед для бізнесу та промислових споживачів. Але якщо цього буде недостатньо, то диспетчерський центр “Укренерго” буде змушений вдатися до крайнього заходу збалансування системи, а саме – обмеження побутових споживачів, тобто населення, домогосподарств”, – розповіла директорка з комунікацій НЕК “Укренерго” Марія Цатурян.

Відключення електроенергії влітку – кого відключатимуть в першу чергу і чому хочуть підвищити тарифи на світло

У якому стані енергетика і чи будуть масові відключення електроенергії влітку

В Україні, згідно з даними уряду, знищено або пошкоджено понад 800 об’єктів теплопостачання. Внаслідок масованих обстрілів Україна втратила до 8 ГВт енергогенерації. Для порівняння, до повномасштабної війни потужності енергосистеми становили 34 ГВт.

Зараз точні цифри не розголошуються, однак у минулому опалювальному сезоні Україна мала менше 20 ГВт потужностей з урахуванням, що частину об’єктів не вдалось відновити, крім того, деякі об’єкти, зокрема ЗАЕС, перебувають на тимчасово окупованій території.

Як тільки в Україні почнеться спека, ситуація значно ускладниться.

“Температура повітря зростає і, відповідно, в країні зростає споживання, люди активно користуються охолоджувальними пристроями, кондиціонерами”, – пояснюють в “Укренерго”.

Директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко впевнений, що незабаром можуть початись планові відключення електроенергії.

“У нас зараз ситуація складна, і ми стоїмо на порозі планових відключень. Навіть останніми днями у нас спостерігався максимальний імпорт електричної енергії”, – пояснює експерт.

У пікові години планові відключення можуть бути чи не єдиним варіантом.

“Ми його (дефіцит. – Ред.) плануємо покривати за рахунок не лише українського виробництва, а й за рахунок імпортної електроенергії з Європи. Також, оскільки ми є невіддільною частиною європейської енергосистеми, “Укренерго” має можливість залучати аварійну допомогу з країн Європейського Союзу”, – додає Цатурян.

Збитки для України сягають 1 млрд доларів. Для пошуку коштів в уряді розглядають можливість перегляду тарифів, однак найбільшу частину суми все ж таки сподіваються отримати від міжнародних партнерів. Агентство США з міжнародного розвитку вже заявило про те, що виділить 190 млн доларів на підвищення стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання.

Однак і цих коштів буде замало. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів: треба проводити загальну реформу, у межах якої ввести ринкову ціну на світло. Тариф на світло повинен мати “абсолютно прозору, чітку і автоматично працюючу систему підтримки” тих, хто не здатен платити за ринковими цінами.

За інформацією OBOZ.UA, тариф на струм можуть підвищити вже з 1 червня. До цього періоду за кожну 1 кВт*год треба буде платити 2,64 грн. Влітку ж ціна може, за різними сценаріями, досягти близько 3-3,5 грн.

Остаточного рішення не ухвалено, однак в уряді розглядають кілька варіантів. Наприклад, у профільному комітеті Ради звучала пропозиція для великих споживачів підняти тариф до рівня собівартості генерації і доставки (а це вже може бути більш як 3,5 грн за 1 кВт*год).

Щоправда тут питання, кого вважати великими споживачами. З одного боку, власники великих будинків дійсно витрачають на освітлення, численні електроприлади, теплу підлогу, роботу насосів, котлів значно більше, ніж ті, хто проживають у невеликих квартирах. Але водночас мешканці багатоповерхівок без газу також витрачають велику кількість електроенергії, особливо у зимовий період.

Другий варіант підвищення тарифу: підняти ціну для всіх споживачів до рівня близько 3 грн за кВт*год. Суттєвого зростання ціни, ймовірно, не буде.

Що вже зараз має робити кожен

В Україні значний потенціал для економії. Ефективне споживання могло б значно скоротити об’єми, і якщо не врятувати від відключень, то хоча б значно скоротити їх тривалість. В “Укренерго” закликають всіх українців економно споживати електроенергію хоча б впродовж трьох годин на добу: з 20.00 до 23.00.

У цей період важливо:

не користуватись потужними енергоприладами у пікові години споживання;

відмовитись від “фонового споживання” – коли одночасно світло і багато приладів працюють “фоново”;

становити двозонний лічильник.

Також традиційно енергетики радять купувати тільки енергоефективну техніку (клас енергоефективності “А” та вище), замінити всі лампи на енергоефективні, встановити датчики руху. Головне ж, що варто пам’ятати кожному: якщо ви самостійно не обмежите своє споживання з 20.00 до 23.00, то цілком ймовірно, що світло вам просто відключатимуть за графіком.



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