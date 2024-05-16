В Україні запровадили графіки відключення світла. Як дізнатися про графіки в різних регіонах

Про це повідомляють Новини України – НСН.

Відключення електроенергії в Україні триває майже у всіх областях. Це відбувається через дефіцит в енергосистемі. Залежно від ситуації можуть застосовуватися як аварійні відключення, так і графіки погодинних відключень.

Так, сьогодні, 16 травня, протягом доби, за вказівкою “Укренерго”, по всій Україні для побутових та промислових споживачів діють графіки погодинних відключень (ДПО). За словами енергетиків, це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми безпечнішою.

В “Укренерго” заявили, що з 00.00 у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів.

Відключення світла по Україні – як дізнатися про графіки в різних областях

Київ

У новому графіку є кілька змін – якщо попередній мав такі проміжки: 2-3-4, то зараз вони становлять 2-4-3 години відповідно. До того ж раніше у столиці було 3 групи абонентів, зараз їх 6.

Мешканці столиці можуть ознайомитися з графіком погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме у YASNO та ДТЕК.

Покрокова інструкція:

перейдіть за посиланням на сайт YASNO;

оберіть свій регіон у правому верхньому кутку;

натисніть “Графік можливих вимкнень”;

введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних полях.

Компанія також передбачила можливість дізнатися про графіки за допомогою робота в Telegram.

Для цього потрібно:

перейти на посилання (чат-бот відкриється автоматично);

вибрати свій регіон;

натиснути “Можливі відключення”;

ввести свою адресу.

Покрокова інструкція ДПЕК:

перейдіть за посиланням на сайт ДПЕК;

виберіть “Відсутня електроенергія”;

оберіть свою вулицю та номер будинку у відповідних полях.

Київська область

Подивитись графіки відключень тут можна на сайті ДТЕК “Київські регіональні електромережі”. Для цього необхідно ввести свою адресу у відповідних полях, перейшовши за посиланням.

Також актуальна інформація може з’являтися на Facebook-сторінці компанії, а також у чат-боті Viber або Telegram.

Харківська область

З 16 по 20 травня у Харкові та області діятиме новий графік погодинних відключень. “Харківобленерго” опублікувало таблицю з годинником відключень.

Червоним кольором виділено годинник без світла для вашої групи, жовтим – годинник, в який електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. А ось зеленим кольором позначений період, коли світло буде при стабільній ситуації в енергосистемі.

Дізнатися, до якої групи належить ваша вулиця, можна тут.

Чернігівська область

Повна інформація про графіки погодинних відключень у Чернігівській області міститься лише на офіційному сайті АТ “Чернігівобленерго”. Також її можна побачити допомогою Telegram або Viber-бота.

Полтавська область

Дізнатися про свою чергу відключень у Полтавській області можна на сайті “Полтаваобленерго”. Там же опубліковано поточний графік на 16 травня.

Сумська область

У Сумській області з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень. Вони проходять у 4 черги. Дізнатися його можна на сайті АТ “Сумиобленерго” у розділі “Споживачам-Вимкнення-Аварійні відключення/графіки відключень”. Необхідно ввести свій рахунок, дізнатися чергу та переглянути прикріплену табличку (наводимо нижче).

Крім того, з графіком можна ознайомитись, зареєструвавшись на Е-SVITLO Суми (або встановивши однойменний додаток). Можна також зателефонувати до кол-центру “Сумиобленерго” за цілодобовим номером 0800-300-247.

Українців також закликали, не довіряти іншим графікам, навіть тим, що були поширені в мережі раніше. Наразі, через ситуацію безпеки, “Сумиобленерго” не публікує адреси та черги у відкритий доступ. Але оперативно інформує на персональні запити (сайт, особистий кабінет, кол-центр).

Житомирська область

Тут ознайомитися з графіками погодинних відключень можна, обравши свій сектор та чергу. Їх можна переглянути на сайті АТ “Житомиробенерго”.

Вінницька область

Детальну інформацію та графік відключень світла у Вінницькій області можна на сайті АТ “Вінницяобленерго”, вибравши в меню “Графік погодинних відключень”.

Черкаська область

У Черкаській області годинник відсутності електропостачання розподілено на наступні черги у наступний годинник:

00:00-02:00

02:00-04:00

04:00-06:00

06:00-08:00

18:00-20:00

20:00-22:00

22:00-24:00

Також можна переглянути список адрес, які знеструмлюються по черзі, можна переглянути за посиланням.

Кіровоградська область

Жителі Кіровоградської області можуть дізнатися про відключення на сайті ПрАТ “Кіровоградобленерго”. Для цього в меню потрібно натиснути “Чому світла немає” та у відповідних полях внести дані.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області побачити графіки відключень можна на сайті ДТЕК “Дніпровські електромережі” (інструкція аналогічна до вказаної вище для пошуку графіка в Києві). Також актуальна інформація може з’являтися на Facebook-сторінці компанії, а також у чат-боті Viber або Telegram.

Херсонська область

А от для споживачів на Херсонщині графіків відключень немає. Адже, як раніше заявили у Міненерго, обмеження стосуються всіх регіонів, окрім Херсонської області.

Запорізька область

У Запорізькій області графіки поділено на шість черг. Втім, сьогодні будуть залучені лише перші 3. Таким чином, четверта, п’ята та шоста черги 16 травня не вимикатимуться:

06:00 -10:00 – перша черга

10:00 – 16:00 – відключень немає

16:00 – 20:00 – друга черга

20:00 – 24:00 – третя черга

Зверніть увагу, що один і той же багатоквартирний будинок може бути включений у більш ніж одну чергу. Список черг графіків можна побачити тут.

Миколаївська область

Вранці у Миколаївській області електрику вимикали згідно з погодинними графіками по черзі. Проте, вже о 09:00 у “Миколаївобленерго” повідомили про зупинення дії графіків.

“Зупиняємо дію графіків погодинних відключень, загоюємо споживачів”, – зазначили у підприємстві.

Донецька область

У Донецькій області, згідно з лімітами, можливі відключення протягом наступного дня з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00. У тому числі екстрені, кажуть у ДПЕК “Донецькі електромережі”. Дізнатися інформацію про графіки відключень можна на сайті компанії, або на Facebook-сторінці компанії, а також у чат-боті Viber або Telegram.

Одеська область

Мешканців Одеси, крім можливих аварійних відключень, також попереджають про планові роботи енергетиків. У зв’язку із цим деякі одесити залишилися без електроенергії. Адреси можна дізнатись тут.

Щодо графіків, то їх можна переглянути на сайті ДПЕК “Одеські електромережі”, на Facebook-сторінці компанії, або в чат-боті Viber або Telegram.

Хмельницька область

Тут станом на 10:00 графік погодинних відключень не застосований, але ймовірність відключень зберігається, зазначають у АТ “Хмельницькобленерго”. Однак ймовірність застосування ДПО все ж таки зберігається, особливо наприкінці дня. У разі потреби відключення відбуватимуться згідно з графіком, наведеним нижче.

Перевірити чергу відключень можна в чат-ботах iEnergo (Viber, Telegram) або на сторінці “Погодинні відключення” офіційного сайту підприємства.

Рівненська область

Глава ОВ Олександр Коваль повідомив, що станом на ранок погодинного відключення електроенергії не буде. Втім, ймовірність їхнього застосування з 16 години залишається.

Тернопільська область

В АТ “Тернопільобленерго” оприлюднили графік з 13 по 19 травня 2024 р. У ньому передбачається черговість відключення 6 за 3 години або 3 за 6 годин. Це означає, що виходячи з погодинного навантаження на енергосистему, енергетики коригуватимуть це навантаження, включаючи або вимикаючи певну групу споживачів. Дізнатися про свою групу можна перевірити на сайті за посиланням.

Чернівецька область

У Чернівецькій області оновлюватимуть графіки погодинних відключень кожні півгодини залежно від ситуації в енергосистемі країни. Водночас, у АТ “Чернівціобленерго” обіцяють залишати максимально незмінними години загоєння та знеструмлення у кожній групі.

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті за посиланням.

Івано-Франківська область

Для мешканців Івано-Франківської області “Прикарпаттяобленерго” запроваджує відключення в обсязі 6 черг. Для того, щоб дізнатися, в який годинник буде відсутнє світло на вашу адресу, необхідно знати свою чергу погодинних відключень на сайті тут. Для цього необхідно ввести номер особового рахунку або адресу.

Отримати інформацію про номер черги можна також у Viber-боті.

Закарпатська область

У Закарпатській області переглянути черги погодинних включень можна на сайті “Закарпаттяобленерго”. Нижче наведено відповідну таблицю.

Крім того, знайти інформацію про свою чергу можна у чат-ботах Telegram та Viber.

Волинська область

Жителі Волинської області можуть ознайомитись з графіками за посиланням. При цьому у ПрАТ “Волиньобленерго” попередили, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане з технологічним процесом перемикання черг.

Львівська область

У Львові та області з 9:00 до 16:00 не застосовуватимуться відключення. Однак після цього планується застосування погодинних графіків. Дізнатися про свою групу вимкнень можна за допомогою:

сайту “Львівобленерго”, розділ “Чому немає світла”;

чат-боту “Львівобленерго” у Viber або Telegram (для побутових споживачів);

для юридичних споживачів окремі чат-боти у Viber та Telegram відповідно.

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