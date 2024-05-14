Графіки відключення електроенергії збільшились – у яких регіонах вже немає світла

Через дефіцит електрики в Україні 14 травня будуть застосовувати обмеження для деяких категорій споживачів. До того ж графіки відключення електроенергії діятимуть з 16.00 а не з 18.00

В Україні 14 травня вже з 16:00 (а не з 18:00 як останнім часом) і до 7:00 наступного дня будуть застосовуватись обмеження для промислових споживачів.

Про це розповідають Новини України – НСН з псиланням на “Укренерго”

Графіки відключення електроенергії для бізнесу вводять у всіх областях, крім Херсонської області. Повідомляється, що крім цього, точкові труднощі з електропостачанням виникають через обстріли і з технологічних причин. Так зранку було 421 населений пункт у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Київській областях.

“Споживання відчутно зростає через похолодання, дефіцит є майже всю добу. Запланований імпорт знову рекордний, збільшений термін обмежень для промисловості”, – повідомили в “Укренерго”

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 16:00 до 07:00 15 травня.

“Обмеження споживання -–це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої цього року прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях”, – заявили в компанії. “У вечірні та нічні години у всіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Сьогодні планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00”, – зазначили також у Міністерстві енергетики.

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається також і ввечері в піковий годинник.

“Враховуючи значні пошкодження, заподіяні енергосистемі , просимо споживачів знизити використання енергоємних приладів у піковий годинник (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). та посилення стійкості енергосистеми”, – звернулися у відомстві до споживачів.

Графіки відключення електроенергії збільшились – у яких регіонах вже немає світла

У яких регіонах України немає світла

У Дніпрі з технологічних причин відключалася повітряна лінія. При цьому знеструмилася підстанція та приєднані до неї юридичні та побутові споживачі, повідомили у Міненерго. Загалом минулої доби на Дніпропетровщині знеструмлювалося 11,8 тис. абонентів у 28 населених пунктах, з них 1680 – через бойові дії. На ранок усіх заживили.

На Сумщині під час повітряної тривоги відключалися дві повітряні лінії. Було знеструмлено підстанцію та приєднані до неї побутові споживачі. Загалом до ранку через бойові дії залишалися без напруги 6,7 тис. абонентів у 78 населених пунктах.

У Чернігівській області внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено повітряну лінію. Одномоментно відключалися 1554 точки обліку, їх частково заживили. Загалом внаслідок бойових дій на Чернігівщині залишається знеструмленим 1501 абонент у 27 населених пунктах.

У Київській області з технологічних причин було знеструмлено 505 абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

На Харківщині через обстріли без світла – понад 33,7 тис. абонентів. Продовжуються відновлювальні роботи

Через ворожі обстріли в Донецькій області минулої доби було знеструмлено 8,3 тисячі абонентів у 14 населених пунктах. Енергетики заживили 11,5 тисяч абонентів у 15 населених пунктах, зокрема тих, хто був знеструмлений раніше. На ранок без світла залишалося 105 населених пунктів, всього – 47,7 тисячі абонентів.

Енергетики заживили близько 3 тисяч абонентів у Запоріжжі та Запорізькому районі, які вимикалися через технологічні порушення. На ранок внаслідок бойових дій без енергопостачання залишаються 3,7 тисячі точок обліку.

У Херсоні ремонтні бригади заживили 85 точок обліку, залишаються без напруги 2840 абонентів. В області немає світла 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

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