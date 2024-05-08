Ситуація в енергосистемі України 8 травня після масштабного удару

Про те, яка ситуація в цілому і в окремих регіонах, Новини України Розповідають з посиланням на Міненерго і Укренерго.

Загальна ситуація в енергосистемі України 8 травня

В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні.

У Міненерго кажуть, що після чергової масованої атаки на енергосистему сьогодні можливе застосування обмежень для промислових споживачів у період з 18-ї до 23-ї години. Тут додають, що застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається.

А от в «Укренерго» кажуть, що такі відключення можливі.

Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.

У той же час Міністерство енергетики вкотре звертається до громадян з проханням ощадливо використовувати електроенергію в години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00). Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів, та дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам.

Відомо, що станом на ранок 8 травня енергетики заживили понад 50 тисяч абонентів, знеструмлених внаслідок масованої атаки ворога. Відповідні роботи невпинно тривають.

Ситуація з енергетикою в регіонах

Вінницька область

Внаслідок масованого обстрілу відключалися 45,2 тисячі абонентів. Усіх заживлено.

Волинська область

Під час повітряної тривоги вимикалися 6,5 тисячі точок обліку у 35 населених пунктах. Станом на ранок усіх споживачів заживлено.

Київська область

Внаслідок ворожих обстрілів вимикалась повітряна лінія, знеструмлювалися 1023 абоненти. Всіх споживачів заживили. З технологічних причин залишаються знеструмленими 1649 абонентів.

Львівська область

Під час ракетної атаки було пошкоджено повітряні лінії, знеструмлено 234 точки обліку.

Дніпропетровська область

З технологічних причин знеструмлено 769 абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Донецька область

Через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 12,9 тисячі абонентів у 21 населеному пункті. Енергетики заживили 11,6 тисячі абонентів у 12 населених пунктах, у тому числі тих, що знеструмлювалися раніше. На ранок залишаються без напруги 102 населених пункти, загалом – 46,5 тисячі абонентів.

Запорізька область

Енергетики заживили 10,1 тисячі точок обліку, що знеструмлювалися через технологічне порушення. Залишаються знеструмленими через бойові дії 3750 абонентів у 52 населених пунктах.

Кіровоградська область

Через негоду залишаються знеструмленими 590 абонентів.

Миколаївська область

Через негоду залишаються знеструмленими 3659 побутових та 267 юридичних споживачів у 9 населених пунктах. Також з технологічних причин немає світла у 2151 домогосподарства та 139 юридичних осіб у 7 населених пунктах – тривають відновлювальні роботи.

Полтавська область

Внаслідок ворожого обстрілу залишаються знеструмленими 28 юридичних споживачів.

Сумська область

Внаслідок негоди знеструмлено 907 абонентів у 10 населених пунктах. Станом на ранок залишаються відключеними 4,7 тисячі точок обліку у 76 населених пунктах, з них 3,8 тисячі – через бойові дії.

Харківська область

Енергетики заживили всіх абонентів, які знеструмлювалися через негоду. Через обстріли на ранок залишаються знеструмленими 26,7 тисячі точок обліку. Через мережеві обмеження застосовуються графіки відключень для близько 205 тисяч абонентів.

В одному з населених пунктів Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджено підземний газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилось 12 абонентів.

Херсонська область

У м. Херсон через бойові дії залишаються знеструмленими 2840 точок обліку. В області за вчора – 1656 абонентів у 10 населених пунктах. Однак внаслідок повторних обстрілів знеструмлено 3558 точок обліку у 7 населених пунктах. Загалом на ранок без напруги 29,3 тисячі абонентів у 52 населених пунктах.

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