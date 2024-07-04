«Зональні відключення світла» – це фейк: яка насправді ситуація в енергосистемі України 4 липня

«Зональні відключення світла» – це фейк. В Укренерго закликають не вірити інформації, яку зараз масово поширюють, зокрема, не чисті на руку телеграм-канали, аби збільшити кількість підписників.

“Зональні відключення світла” – це фейк

Обережно, нова брехня і фейк. Цього разу – вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації, – йдеться у повідомленні Укренерго 4 липня

В “Укренерго” просять щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками росії, користуватися інформацією лише з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міненерго та вашого обленерго.

Яка ситуація в енергосистемі України 4 липня

Стан енергосистеми

З 13:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати 3 черги графіків погодинних відключень

Імпорт відбувається з п’яти країн

Коли за графіком з’являється світло, споживайте ощадливо.

Споживання

Сьогодні, 4 липня, обленерго застосовують 2 черги графіків погодинних відключень до 13:00. З 13:00 та до 23:00 будуть діяти 3 черги відключень.

Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго», для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень – дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Причини обмежень споживання

Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Сьогодні високі температури повітря в центральних, південних та східних областях. Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів.

Аварійна допомога

Вчора, 3 липня, 11:00 по 22:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 35 212 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1660 МВт. Це на 1 000 МВт*год більше, ніж було імпортовано вчора, 3 липня.

Експорт електроенергії

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» і Обленерго

На ранок залишалися знеструмленими 494 населених пункти.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Через негоду: знеструмлювались споживачі у Тернопільській, Хмельницький, Чернівецькій областях.

З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Запорізькій, Житомирській, Рівненській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

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