В Державній інспекції енергетичного нагляду України пояснили, чому відключення електроенергії можуть не відповідати встановленим графікам.

Про це розповів очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, передають “Новини Укоаїни – НСН”.

За словами Руслана Слободяна, у випадку, якщо відключення світла не співпадають з встановленими графіками, потрібно повідомити обленерго. Після цього споживача не відключатимуть від електропостачання під час наступної “сірої зони” у графіках відключень.

Чому відключення електроенергії можуть не співпадати з графіками

Він зазначає, що українцям, які мають відключення світла у ті години, коли воно гарантовано повинно бути, треба обов’язково повідомити про це своєму оператору систем розподілу. За словами посадовця, причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика.

“З практики скажу, після того якщо трапилося хибне не ввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях. І тоді при наступній “сірій” зоні уже такого споживача можуть певний час не турбувати, а коштом інших черг, інших груп споживачів, цю ситуацію вирівнювати”, — наголосив Слободян.

Як ми розповідали раніше, в “Укренерго” назвали 4 причини, чому відключення світла в домівках громадян стали тривалішими останнім часом.

За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, зараз одночасно збіглись 4 чинники, що суттєво впливають на ситуацію в енергосистемі.

Серед основних чинників:

Обстріли,

Спека,

Знижені можливості ділитися електроенергією у сусідів,

Ремонти.

Джерело: trueua.info.

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