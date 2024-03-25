Через Дію можна буде подати заявку в міжнародний Реєстр збитків – Федоров

Українці зможуть через “Дію” повідомляти про пошкоджене житло в міжнародний Реєстр збитків вже з квітня.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

“Підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, Маркіяном Ключковським. “Дія” стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії”, – написав він у Telegram.

За словами Федорова, українці вже з квітня зможуть через “Дію” подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади. Потім буде можливість подати заяви в Реєстр, якщо не звертались до місцевої влади.

“Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть “Дію”. Крім того, пізніше можна буде подавати через “Дію” заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу – звернутись із заявами про відшкодування збитків”, – додав віцепрем’єр.

Федоров повідомив, що Реєстр був створений під егідою Ради Європи у травні минулого року, і на сьогодні до нього долучилися 43 країни та ЄС, в тому числі США, Японія та Канада. Головна мета Реєстру – зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

“Україна з міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який конвертує інформацію з Реєстру в рішення про виплати компенсації Україні і тим, хто постраждав від війни”, – написав Федоров.

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