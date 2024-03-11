Українці в ЄС зможуть використовувати Дію як цифровий гаманець – Федоров

В країнах Європейського союзу українці зможуть використовувати Дію як цифровий гаманець. Це дасть можливість відкривати банківський рахунок, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

Українці в ЄС зможуть використовувати Дію як цифровий гаманець

Як зазначив Федоров, у ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

“Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС”, – повідомив він.

За йог словами, представники Мінцифри беруть участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію “Дії”.

“Український цифровий гаманець – це Дія. Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там Дію, а європейці – свої цифрові гаманці в Україні”, – написав Федоров

Міністр розповів, що з цифровим гаманцем можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти.

За його даними, Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI.

“Дія реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання – досягти визнання в ЄС”, – додав міністр.

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