Спалахи на Сонці спричинили відключення електроенергії і радіозв’язку, таких спалахів буде більше – NASA

Спалахи на Сонці спричинили відключення електроенергії і радіозв’язку на планеті. Науковці з NASA прогнозують, що таких спалахів найближчим часом стане більше. Така ситуація є результатом сонячного максимуму, частини 11-річного циклу Сонця, коли сонячна активність досягає піку.

Про це пише DailyMail, передають «Новини України – НСН».

Протягом останніх кількох днів вчені відстежували відключення радіозв’язку по всій земній кулі, спричинені періодом інтенсивної сонячної активності.

Спалахи на Сонці спричинили відключення електроенергії і радіозв’язку

Зазначається, що на минулому тижні лише за 24 години Сонце випустило на Землю більше дюжини потужних потоків енергізованих частинок.

Після цього національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) оприлюднило попередження про 65-відсоткову ймовірність того, що радіо, авіаційний зв’язок і робота супутників можуть бути порушені.

Агентство також повідомило про відключення електроенергії в частинах Тихого океану та інших регіонах у середу 17 липня вранці.

Х-спалах у вівторок спричинив сильне радіовимкнення переважно над Атлантичним океаном, а також у більшій частині Африки, Європи та деяких частинах Північної та Південної Америки.

NASA повідомляє, що Земля може очікувати нових сонячних спалахів у найближчі тижні.

Чому спалахи на Сонці призводять до таких наслідків

NASA зафіксувало потужний спалах у вівторок, 16 липня який виник у нижній правій частині поверхні Сонця. Найсильніші спалахи походять від сонячної плями AR3738, величезної темної області сильних магнітних полів на поверхні Сонця.

Сонячні спалахи — це вибухи електромагнітного випромінювання, які виникають із сонячних плям — зараз на стороні Сонця, зверненій до Землі, є щонайменше 12 активних сонячних плям.

Коли вибухають сонячні спалахи, вони посилають випромінювання від поверхні Сонця зі швидкістю світла.

Залежно від того, звідки воно виривається, це випромінювання може спрямуватися на курс зіткнення до Землі.

Потоки енергії поділяються на групи, позначені літерами, залежно від того, наскільки вони великі, де X є найпотужнішим, за ним йдуть M, C і найслабший B. Лише спалахи X і M є достатньо сильними, щоб вплинути на Землю, спричинивши порушення зв’язку.

Коли потік прибуває, він електрично заряджає верхні шари атмосфери, що може спровокувати відключення радіо.

«Це час, коли ви отримуєте найбільше сонячних плям, і вони починають збільшуватися», — сказав Дін Песнел, науковий співробітник проекту в Обсерваторії сонячної динаміки NASA

За словами науковців, сонце залишатиметься на сонячному максимумі до 2025 року.

Це означає, що цього року ми, імовірно, побачимо більше сонячних плям, а також більше сонячних спалахів.

Ця підвищена активність є результатом сонячного максимуму, частини 11-річного циклу Сонця, коли сонячна активність досягає піку

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