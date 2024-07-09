В Україні ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, коли відключення світла зменшаться.

Денис Шмигаль розраховує, що ситуація в енергосистемі поліпшиться у двадцятих числах липня.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Інтерфакс України.

“Тема, яка постійно в центрі уваги уряду – це енергетика. Ситуація залишається дуже складною. Через наслідки тотальних ворожих обстрілів і спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на поліпшення ситуації”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, завершаться ремонтні роботи на деяких об’єктах генерації. Це допоможе збільшити потужність в енергосистемі та відключення будуть не такими тривалими.

Коли відключення світла стануть менш тривалими – повідомив Денис Шмигаль

“Також магістральним напрямом є розвиток децентралізованої генерації. Уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, який стимулюватиме громадян і бізнес до енергетичної стійкості”, – додав він.

Водночас уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості:

кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми «ГрінДІМ» компенсує їм 70% витрат на проєкт.

кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

до Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

“Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу”, – додав прем’єр.

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