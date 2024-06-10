Українцям обіцяють роздати гроші на сонячні панелі і теплові насоси: хто може отримати

В умовах надскладної ситуації в енергетиці українцям обіцяють роздати гроші на сонячні панелі. Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Розповідаємо, що відомо про ініціативу і хто може отримати.

Гроші на сонячні панелі обіцяють роздати у вигляді безповоротних грантів. Програма передбачає фінансування у розмірі до 1 млн гривень безповоротного гранту на сонячні панелі і ще 2 млн на теплові насоси.

Гроші на сонячні панелі і теплові насоси: хто може отримати

На тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запущено програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- і теплопостачання для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передають Новини України – НСН.

За словами Шмигаля, ОСББ можуть отримати “безповоротний грант” у розмірі до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн такого ж безповоротного гранту на встановлення теплових насосів для опалення.

У країні майже 40 тисяч ОСББ. Для них діє спеціальна програма “GreenДім”, запущена Фондом енергоефективності. Уже отримали першу заявку з Дрогобича Львівської області. ОСББ встановлює сонячну електростанцію потужністю 36 кВт. Фонд енергоефективності безповоротно відшкодує 70% витрат, – повідомив Шмигаль

Глава уряду закликав українців “підштовхувати” свої ОСББ до участі в цій програмі, щоб зробити будинки енергонезалежними.

Нагадаємо, в Уряді раніше заявляли, що через суттєві руйнування енергетичної інфраструктури поточна ситуація в енергетиці є значно гіршою, ніж узимку 2022-2023 року. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, загальні втрати системи становлять до 9 ГВт потужності.

Щоб поліпшити ситуацію в енергосистемі, українська влада “одночасно працює з двох сторін”: відновлює генерацію і зменшує споживання.

Ситуація в енергетиці складна. Ми працюємо над відновленням того, що можна швидко відновити. Над збільшенням імпорту електроенергії. Над розбудовою децентралізованої генерації. А також над зменшенням споживання, – розповів Денис Шмигаль

Він додав, що влада розпочала з себе. А саме, ухвалила розпорядження про заборону використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель Кабміну, міністерствам, усім центральним органам виконавчої влади.

Закликаємо те саме зробити місцеве самоврядування та бізнес там, де це є можливим. Це дасть нам змогу давати більше електроенергії населенню. Окремо звертаюсь до місцевої влади щодо розумного обмеження вуличного освітлення та парків, вивісок, реклами. Усе це також варто обмежити, – заявив Шмигаль

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