Економія електроенергії буде частиною нашого життя у наступні роки – Шмигаль назвав 5 стратегічних кроків

Економія електроенергії буде частиною нашого життя у наступні роки. Таку заяву зробив сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Крім того, він розповів про 5 стратегічних кроків, які мають допомогти вийти із складної ситуації, в якій опинилася Україна через агресію Росії, передають Новини України – НСН

Економія електроенергії буде частиною нашого життя у наступні роки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки… Наша мета – економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок

Прем’єр наголосив, що ключовий пріоритет – зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти. Наразі “Укренерго” знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему, – додав він

5 стратегічних кроків

За словами Шмигаля, урядова стратегія включає такі пункти:

посилення ППО;

ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів;

децентралізація енергосистеми;

міжнародна підтримка та співпраця;

енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.

Також Денис Шмигаль розповів, що у Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.

Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок в 42 млн євро оголосила Швеція. Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт, – сказав прем’єр

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