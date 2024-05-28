Йдеться про роки: скільки ще в Україні будуть відключення світла

Відключення світла в Україні – це надовго. Громадянам слід прийняти це і пристосовуватися до ситуації.

Про терміни відключень сказав в ефірі телемарафону віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов, передають Новини України – НСН.

Відключення світла – це на роки

За словами Немчинова, відключення світла, повʼязані з ударами Росії, можуть застосовуватися енергетиками ще щонайменше два роки.

Він пояснив, що за цей час українській енергоінфраструктурі треба буде не тільки відновити втрачені потужності, а й адаптуватися до нових реалій – масованих обстрілів Росії.

Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто треба адаптуватись, треба розуміти, що це буде. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати. На це треба кошти і час, – наголосив Немчинов

Немчинов також додав, що влітку слід чекати відключень світла, як і наприкінці весни, а ще – взимку.

Крім того, через втрату 8ГВт потужностей владі доведеться підняти тариф на світло.

Це невідворотність. Нам треба платити за товар стільки, скільки він коштує, щоб ці кошти направлялись на ремонт, відновлення та будівництво нової генерації, – наголосив експерт

Яка ситуація в енергосистемі України 28 травня

Про ситуацію в енергосистемі України 28 травня розповіли в Укренерго.

Обмеження електропостачання побутових та промислових споживачів сьогодні не застосовуються і поки що не прогнозуються

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Через нестачу генерації після російських атак застосовувалися обмеження побутових та промислових споживачів. На поточну добу застосування обмежень наразі не передбачається.

Це пов’язано зі збільшенням обсягів внутрішньої генерації, зокрема атомної – після планових ремонтів приєднані до енергомережі два атомних блоки. Також сприяють погодні умови та відповідно активна робота сонячних станцій у денні години.

Але! До планових виходів у ремонт готуються ще кілька атомних блоків, що важливо для їх безперебійної роботи під час опалювального сезону. Тому обсяг генерації буде зменшуватися.

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