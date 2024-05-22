Чому світло вимикають вночі і чому завтра відключення будуть протягом усієї доби? Чому вони почалися у травні, а не у холодну пору року? Чому реальний час відключень часто не співпадає з графіками? Ці питання хвилюють багатьох українців.

Відповіді на них надають Новини України – НСН у матеріалі нижче.

У березні цього року країна-агресорка росія почала завдавати масовані удари по енергетичній інфраструктурі України, знищивши врешті левову її частину.

Вже більше двох тижнів українці живуть з вимушеними відключеннями електроенергії та графіками світла, які далеко не завжди збігаються з оприлюдненими.

Чому відключення почалися в травні, а не взимку?

В «Укренерго» називають головною причиною відключень – російські масовані ракетні удари по електростанціях. З 22 березня їх було п’ять: 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, 8 травня. Пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції, які більше не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак.

Через наслідки атак в енергосистемі виник і почав зростати дефіцит електроенергії. Для його компенсації енергетики застосовували імпорт електроенергії та аварійну допомогу з країн Європи, а також обмеження споживання для промисловості. Але з понеділка, 13 травня, через похолодання споживання електроенергії почало стрімко зростати: люди ввімкнули обігрівачі. Водночас електростанції через пошкодження не можуть збільшити виробництво, і навіть при максимальних обсягах імпорту електроенергії не вистачає для покриття всіх потреб споживачів, – пояснюють фахівці

Тому для підтримки балансу між споживанням та виробництвом “Укренерго” вимушено ввело аварійні, а згодом погодинні відключення світла також і для побутових споживачів.

Чому графіки Укренерго не співпадають з обленерго?

Це пов’язано з тим, що “Укренерго” повідомляє обленерго обсяги лімітів споживання для кожної області та часові межі, в які вони діють. А обленерго вже розподіляє отриманий ліміт електроенергії для споживачів так, щоб не перевищувати його обсяг у кожну годину. При цьому насамперед електроенергією забезпечують лікарні, котельні, водоканали тощо.

Залишок розподіляється між промисловими та побутовими споживачами в кожній області. Усіх споживачів розподіляють на черги й складають графік для них. У графіках вказані години відключень тієї чи іншої черги протягом усієї доби. Але чи будуть вимикати світло в ці години – залежить від того, чи перевищить область ліміт споживання. Якщо так, то відключення для вашої адреси буде у вказані в графіку години. Якщо в години дефіциту в області буде ощадливе споживання і вона не перевищуватиме ліміт, то й відключень не буде, – пояснюють у компанії

Чому світло вимикають вночі, коли споживання електроенергії здавалося б мінімальне?

Вночі дійсно споживання елекороенергії менше, але теж потребує балансування, – пояснюють спеціалісти. І наголошують, що крім пошкоджених ворогами ТЕС і ГЕС зараз ще йде на спад водопілля. Тому гідроелектростанції не можуть працювати вночі, як в попередні тижні.

Збалансувати систему можна було б імпортом електроенергії, але його вночі надходить недостатньо. Укренерго залучає аварійну допомогу із сусідніх країн, але цілодобово її брати неможливо, тому і доводиться застосовувати відключення, – кажуть у компанії

І просять українців перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 17:00. Мовляв, це пік сонячної активності, а сонячні електростанції покривають дефіцит.

Чому завтра відключення будуть протягом усієї доби?

В Укренерго попередили, що завтра графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

При цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Чому так?

Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Ще новини України: Відключення електроенергії влітку – кого відключатимуть в першу чергу і чому хочуть підвищити тарифи на світло