Українські дрони завдають більше шкоди Росії, ніж західні санкції – CNN

Українські дрони продовжують атакувати територію Росії, зокрема нафтогазову промисловість країни-агресорки. Від них вже більше шкоди для ворога, ніж від західних санкцій. Фіксується використання нових, значно удосконалених, типів безпілотників.

Про це пише CNN, передає НСН.

На думку автора статті, такі ефективні удари по промисловості Росії стали можливими завдяки використанню дронів зі штучним інтелектом.

Українські удари б’ють по величезній нафтогазовій промисловості Росії, яка попри західні заборони на імпорт і обмеження цін залишається найбільшим джерелом доходів для економіки Москви. Ці атаки відбулися завдяки безпілотникам більшої дальності, а також штучному інтелекту для орієнтування на місцевості та уникнення глушіння, – пише CNN.

Точність під час глушіння можлива завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен пристрій має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість, – пояснив співрозмовник видання Польоти заздалегідь визначаються з нашими союзниками, і дрони дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі до метрів за точністю, – цитує видання українське джерело

Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона, яка називається “машинний зір” та є формою штучного інтелекту. Безпілотник в результаті не вимагає зв’язку зі супутниками, він повністю автономний, пояснив Ноа Сільвія, аналітик-дослідник Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру.

Кілька експертів, з якими зв’язався CNN, розповіли, що замість того, аби вдарити по сховищах палива, Україна б’є по дистиляційних установках, де сира нафта переробляється і перетворюється на паливо або інші похідні. Такі цілі потребують для ремонту багато західних технологій, і Росії набагато важче закупити ці компоненти.

Такий підхід завдає Росії набагато більшої шкоди, на яку вже реагують ринки. Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції.

Якщо згадувати санкції, які були введені до цього часу, вони значною мірою обійшли енергетику. Саме експорт енергоносіїв, сирої нафти, природного газу, продуктів нафтопереробки дав Росії економічне рятівне коло, щоб продовжувати вести цю війну, – йдеться у матеріалі

Україна заявила, що “вимкнула” 12% російських нафтопереробних потужностей, тоді як Reuters підрахувало, що шкода для агресора досягла 14%. На фоні цього Росія визнала, що деякі її нафтопереробні потужності не працюють, і тимчасово заборонила експорт бензину, щоб уникнути зростання внутрішніх цін на паливо.

Географія ураження дронами в Росії розширилася

Нагадаємо, сьогодні стався черговий удар безпілотників по промисловості росії. Вперше дрони завітали до Татарстану, викликавши справжній шок у місцевих.

Адже дрони, які уразили потужності з виробництва виробництву Shahed-ів та нафтопереробний завод ТАНЕКО у російському Татарстані, подолали відстань у 1200 кілометрів. Це значно розширює географію ураження російських військових об’єктів.

Аналітики Defense Express показали мапу РФ із зонами ураження українських беспілотників.

Дістатися ворожих об’єктів, які розташовані за Волгою, стало новим рівнем для українських дронів-камікадзе. Крім того, дрони летять не напряму, а по складній траєкторії, тому фактична дальність їх польоту вища.

Мінімальна географія ударів тепер виглядає так:

Експерти кажуть: сьогоднішні удари показали, що це не просто дрони великого радіусу дії, а й дрони, які можуть нести бойову частину, більшу за 50 кг. Нові безпілотники більше відповідають розмірами літакам малої авіації. Літак Cessna 172 може нести вагу у 376 кілограм. Відповідно, дрон такого розміру може нести приблизно стільки ж вибухівки.

Якщо безпілотник “Лютий” з порівняно невеликим зарядом міг вивести з ладу установку з первинної переробки нафти, то нові безпілотники можуть вражати більші за розміром і складніші промислові об’єкти.

Але окрім дальності та ваги бойової частини є ще один фактор, який максимально важливий. Дрон розміром з умовну Cessna 172 пролетів понад 1200 км, де його не змогли перехопити, а також уразив об’єкт, який мав бути прикритий засобами ППО, бо мова йде про виробництво Shahed. А до цього ще треба додати, що у 25 км від місця удару знаходиться вже “КамАЗ” – найбільший виробник у РФ вантажних автомобілів, в тому числі – основних для армії РФ. А у 20 км – Нижньокамська ГЕС.

Тобто в одному районі одразу три об’єкти, і за будь-якою логікою вони мали бути прикрити не просто одним умовним “Панцирем”, а повноцінним позиційним районом протиповітряної оборони. А це говорить лише про одне – у РФ немає можливості прикрити навіть такі групові об’єкти від атак.

Таким чином, поєднання можливого розміру бойової частини, дальності ураження із безліччю незахищеної від таких атак території у глибині РФ від узбережжя Каспійського моря до Казані та Онезького озера, відкриває абсолютно нові горизонти для атак по різноманітних об’єктів. Навіть враховуючи спробу РФ скопіювати мобільні групи ППО для відбиття атаки дронів, – роблять висновок експерти

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