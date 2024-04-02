Безпілотники атакували Татарстан: епічні відео вибухів і фото наслідків

Безпілотники атакували Татарстан у Росії вранці 2 квітня. Повідомляють про удари по території підприємств в двох містах. У мережі поширюють епічні відео вибухів, яких тут, очевидно, ніхто не очікував. Регіон атаковано вперше. Він знаходиться за 1200 км від кордону з Україною.

НСН розповість все, що відомо на цей момент.

У російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників 2 квітня. За даними місцевої влади, БпЛА атакували підприємства у Єлабузі та Нижньокамську.

Російські пропагандисти стверджують, що серйозних пошкоджень нібито немає, але є п’ятеро поранених. Нібито всі вони – студенти, які проживали у гуртожитку в Єлабузі.

Окупанти не повідомляють, які саме підприємства були атаковані, однак відомо, що у Єлабузі розвинута нафтодобувна промисловість та розташований НГВУ “Прикамнефть”. У Нижньокамську також розташовані нафтопереробні заводи та комплекси.

Очевидці повідомляють про удар безпілотника по заводу Танеко в Нижньокамську. За попередніми даними, дрон тут влучив в одну із установок. Офіційної інформації наразі немає.

Тим часом, джерела РБК-Україна у ГУР, підтверджують атаку і заявляють про удари по підприємствах.

РосЗМІ пишуть, що прилетів безпілотник UJ-22 Airborne. На борту якого було понад 20 кг вибухівки.

Попередньо, прилетіло у завод зі збирання «Шахедів». Чекаємо офіційного підтвердження ГУР

У мережі поширюють відео моменту удару у Єлабузі. На одному з них можна розгледіти об’єкт схожий на безпілотник літакового типу. Він падає на дах будівлі і вибухає, що викликало неабиякий ажіотаж серед місцевих.

Також оприлюднено фото наслідків атаки.

Також повідомляють про атаку на Липецьку область цієї ночі.

Дрон літакового типу пригнічений у Становлянському районі Липецької області, постраждалих та руйнувань немає, – повідомив губернатор регіону

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