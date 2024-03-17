Вибухова ніч у Росії: атака на Москву, удар по НПЗ, Бєлгород під обстрілом (відео)

Вибухова ніч у Росія – це вже давно не виключення, а, скоріше, правило. І чим далі, тим більше «бавовни» відбувається в країні-агресорці. Ось і цієї ночі було «гаряче» одразу в декількох регіонах. Відбулася атака на Москву, стався удар по НПЗ, Бєлгород знову під обстрілом. Але це не все – неспокійно було у восьми областях Росії.

НСН розповість подробиці.

Удар по НПЗ – ніколи такого не було, і ось знову

Завдано чергового удару по нафто-переробному заводу. Цього разу у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю. Тут після влучання дрона загорівся НПЗ. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Декілька БПЛА спробували атакувати Слов’янський НПЗ, безпілотники нейтралізовані, повідомив оперштаб Краснодарського краю, – пише російське агентство ТАСС

Однак, пропагандисти визнають, що на території заводу у Слов’янську-на-Кубані виникло “локальне горіння”. За інформацією місцевої влади, в момент атаки БПЛА одна людина загинула. У ЗМІ уточнюють, що причиною смерті став сердцевий напад.

Попередня причина смерті – серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає, – пишуть російські ЗМІ

А «локальне загоряння» гасили аж 83 рятувальника та 25 одиниць техніки.

Атака на Москву – під ударом Домодєдово

Атакували безпілотники й Москву. Мер Сергій Собянін заявив про нібито збиття дронів на підльотах до столиці. Два дрони “збили” у Домодєдово.

Силами ППО міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву, – заявив Собянін

Ось так все виглядало у Домодєдово.

Окрім того, по одному безпілотнику “збили” у Раменському та Ступінському міських округах Московської області

“Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву. У Ступінському міському окрузі силами ППО відбито атаку ще одного безпілотника, який летів на Москву”, – зазнчив Собянін.

Бєлгород під обстрілом

Вибухи вночі також прогриміли у Бєлгородській області РФ. Там заявили про нібито знищення чотирьох дронів. За словами губернатора В’ячеслава Гладкова, пошкоджено лінію електропередач і газопостачання.

У Бєлгородському районі атака за допомогою чотирьох безпілотників, які скинули вибухові пристрої, зазнало селище Октябрьське. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. Найближчим часом аварійні бригади розпочнуть перепідключення абонентів, – заявив Гладков

Вранці атаки продовжуються.

Повідомляється, що близько 8.00 мск над Білгородською областю було знищено дев’ять снарядів реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір» та три снаряди реактивної системи залпового вогню «Ураган».

Місцеві пабліки і губернатор публікують фото наслідків обстрілів.

Згідно з інформацією від губернатора Гладкова у Бєлгороді загинула 16-річна дівчина, її батько отримав поранення.

Розв’язавши війну в Україні, росія вбиває не тільки українських дітей, а й російських.

Атака на Брянськ

А в Брянській області сили ППО нібито збили ракету С-200.

Зроблено спробу здійснити атаку за допомогою балістичної ракети С-200. Повітряна ціль знищена над Брянським районом силами ППО міністерства оборони РФ. Постраждалих немає, – заявив губернатор області Олександр Богомаз

Про нібито знищення безпілотника повідомив також губернатор Калузької області Владислав Шапша. За його словами, жертв та руйнувань немає.

У Ростові теж неспокійно

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито збиття дрона на підльоті до Кам’янська.

Підрозділи ППО успішно відбили сьогодні вночі атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. Наслідки на землі уточнюються, – повідомив Голубєв

Де вибухало у Росії

Вранці у міноборони РФ заявили, що загалом нібито було перехоплено 35 безпілотників над територіями Московської, Бєлгородської, Калузької, Орловської, Ростовської, Ярославської та Курської областей, а також Краснодарського краю.

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